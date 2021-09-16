Что грозит водителю «Лексуса», из-за которого перевернулась машина ДПС в Новосибирске? Объясняет юрист

В центре Новосибирска 15 сентября «Лексус» врезался в автомобиль ДПС — служебная машина перед происшествием выехала на перекресток на красный свет с включенными сигнальными огнями. Машину ДПС перевернуло, но сами сотрудники, про данным пресс-службы ГИБДД, не пострадали.

Очевидцы сообщили НГС, что сотрудники ГИБДД ехали без звукового сигнала. Как отмечает юрист Мария Соловьева, на решение дела это никак не повлияет. Сотрудники ДПС могут не включать звуковой сигнал.