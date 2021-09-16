16 сентября четверг
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 72.85
eur 86.07
Тема дняГрафик подключения тепла (проверьте свой дом)
Все новости
Все новости

Что грозит водителю «Лексуса», из-за которого перевернулась машина ДПС в Новосибирске? Объясняет юрист

Водитель не уступил дорогу машине со световыми сигналами

1 348
19Обсудить

Поделиться

Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и Орджоникидзе

Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и Орджоникидзе

Поделиться

В Новосибирске за ДТП с перевернувшейся машиной ДПС водителю грозит штраф

В центре Новосибирска 15 сентября «Лексус» врезался в автомобиль ДПС — служебная машина перед происшествием выехала на перекресток на красный свет с включенными сигнальными огнями. Машину ДПС перевернуло, но сами сотрудники, про данным пресс-службы ГИБДД, не пострадали.

Очевидцы сообщили НГС, что сотрудники ГИБДД ехали без звукового сигнала. Как отмечает юрист Мария Соловьева, на решение дела это никак не повлияет. Сотрудники ДПС могут не включать звуковой сигнал.

— Водитель обязан уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда специального автотранспортного средства с нанесенными на него специальными схемами и включенными маячками синего и красного цветов. Во вчерашнем ДТП автомобиль «Лексус» не пропустил сотрудников ГИБДД, из-за чего произошло столкновение. За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение права управлять транспортным средством на срок от трех месяцев до одного года. Это 2-я часть статьи 12.17 КоАП (непредоставление преимущества в движении), — рассказала юрист Мария Соловьева.

Если бы сотрудники ГИБДД получили тяжкий вред здоровью, то было бы возбуждено уголовное дело.

— В случае если из-за столкновения сотруднику ГИБДД был бы нанесен тяжкий вред здоровью, то возбудили бы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Это либо часть первая, если тяжкий вред возник у одного человека. Максимально это лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортным средством. Либо это часть вторая с отягчающими, если виновник находился в состоянии алкогольного опьянения либо оставил место ДТП, — сообщила Мария Соловьева.

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, в ДТП повреждения получила только машина. По факту аварии проводится проверка.

Момент столкновения попал на видео. Как выглядело место ДТП после аварии — смотрите в нашем фоторепортаже. После аварии молодежь устроила фотосессию рядом с перевернувшимся автомобилем.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТПавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...