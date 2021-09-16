Что грозит водителю «Лексуса», из-за которого перевернулась машина ДПС в Новосибирске? Объясняет юрист

В Новосибирске за ДТП с перевернувшейся машиной ДПС водителю грозит штраф
В центре Новосибирска 15 сентября «Лексус» врезался в автомобиль ДПС — служебная машина перед происшествием выехала на перекресток на красный свет с включенными сигнальными огнями. Машину ДПС перевернуло, но сами сотрудники, про данным пресс-службы ГИБДД, не пострадали.
Очевидцы сообщили НГС, что сотрудники ГИБДД ехали без звукового сигнала. Как отмечает юрист Мария Соловьева, на решение дела это никак не повлияет. Сотрудники ДПС могут не включать звуковой сигнал.
— Водитель обязан уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда специального автотранспортного средства с нанесенными на него специальными схемами и включенными маячками синего и красного цветов. Во вчерашнем ДТП автомобиль «Лексус» не пропустил сотрудников ГИБДД, из-за чего произошло столкновение. За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение права управлять транспортным средством на срок от трех месяцев до одного года. Это
Если бы сотрудники ГИБДД получили тяжкий вред здоровью, то было бы возбуждено уголовное дело.
— В случае если из-за столкновения сотруднику ГИБДД был бы нанесен тяжкий вред здоровью, то возбудили бы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Это либо часть первая, если тяжкий вред возник у одного человека. Максимально это лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортным средством. Либо это часть вторая с отягчающими, если виновник находился в состоянии алкогольного опьянения либо оставил место ДТП, — сообщила Мария Соловьева.
Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, в ДТП повреждения получила только машина. По факту аварии проводится проверка.
Момент столкновения попал на видео. Как выглядело место ДТП после аварии — смотрите в нашем фоторепортаже. После аварии молодежь устроила фотосессию рядом с перевернувшимся автомобилем.