Ремонт на проспекте Димитрова обещают закончить через неделю — что там происходит сейчас

В Новосибирске к 20 сентября, если позволят погодные условия, планируют закончить ремонт дороги на проспекте Димитрова.

— В принципе 70% работ на этом участке сделано, докладывают, что, возможно, до конца недели окончат работы. Затем еще потеряется сколько-то дней, цикл на сдачу, то есть это контрольные замеры, вырубки, проверка лабораториями, — объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По контракту работы должны закончить к 22 октября. Подрядчиком выступает ООО «ДорСтройФлот», связанная с ним компания ООО «РОАД» ремонтирует Вокзальную магистраль.

