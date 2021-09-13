Ремонт на проспекте Димитрова обещают закончить через неделю — что там происходит сейчас

Ремонт на проспекте Димитрова обещают закончить к
В Новосибирске к 20 сентября, если позволят погодные условия, планируют закончить ремонт дороги на проспекте Димитрова.
— В принципе 70% работ на этом участке сделано, докладывают, что, возможно, до конца недели окончат работы. Затем еще потеряется сколько-то дней, цикл на сдачу, то есть это контрольные замеры, вырубки, проверка лабораториями, — объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По контракту работы должны закончить к 22 октября. Подрядчиком выступает ООО «ДорСтройФлот», связанная с ним компания ООО «РОАД» ремонтирует Вокзальную магистраль.
На проспекте Димитрова асфальт не меняли 10 лет. На дороге образовались колеи, ямы, просадки.
— На данном участке предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия. Предусматриваются работы: снятие старого покрытия — фрезерование, устройство нижнего слоя покрытия СП-16, также устройство покрытия многослойного. Особенности данного вида ремонта является то, что применяются современные технологии. Также стандартно предусматривается поднятие колодца и заделка шва между асфальтом и колодцами, — рассказал Константин Климов, начальник МКУ «УДС». Он надеется, что после окончания работ пропускной режим будет увеличен.
Ремонт на Димитрова идет по ночам. Протяженность — 423 м. Стоимость работ —
— После завершения работ потребуется еще несколько дней на сдачу. Контрольные замеры, вырубки, проверка лабораториями, химический анализ. Если качество будет страдать — будет переделывать, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Как уточнили представители мэрии, гарантийный срок на ремонт у проспекта Димитрова — 5 лет.
Сейчас также идет ремонт на Вокзальной магистрали, которая пересекает проспект Димитрова. В мэрии уточнили, что на велодорожки и другое дополнительное благоустройство будет отдельный конкурс. Стоимость ремонта Вокзальной магистрали может увеличиться, но пока непонятно на сколько. Сейчас с «РОАД» заключен контракт на 121 млн рублей.
Сергей Котенко, директор «РОАД», рассказал, что проект Вокзальной магистрали меняется каждую неделю. Велодорожки, например, две недели назад по проекту еще не предусматривались.
— Постоянно какие-то изменения вводятся. По тротуарам, по дорожкам. Так как работы по тротуарам еще идут, их асфальтируют и укладывают плиткой, поэтому еще можно вносить изменения, — рассказал Сергей Котенко. По словам Сергея Котенко, его компания связана с ООО «ДорСтройФлот».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Роад» зарегистрировано в декабре 2008 года. Учредитель и директор фирмы — Сергей Котенко. Основной вид деятельности «Роад» — строительство дорог и автомагистралей. Выручка фирмы в 2020 году составила 131 млн рублей, чистая прибыль — 17,8 млн. В этом году компания выиграла два аукциона на ремонт дорог, которые объявляло Управление дорожного строительства Новосибирска. Их цена составила 192 млн рублей.
Компания ООО «ДорСтройФлот», по данным сервиса «Контур.Фокуса», была создана 23 мая 2007 года. Учредитель и директор фирмы — Илья Никитин. На конец 2020 года чистая прибыль компании составила 37,8 млн. Компании ООО «РОАД» и компания ООО «ДорСтройФлот» в 2017 году располагались в одном офисе. В сервисе «Контур.Фокус» у них указан один и тот же телефонный номер из ЕГРН. Раньше учредитель компании ООО «ДорСтройФлот» Илья Никитин был директором и учредителем одноименной компании ООО «РОАД», которая была зарегистрирована в Севастополе. Сейчас компания ликвидирована. Она занималась производством битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.
Власти рассказали, что после ремонта на Вокзальной магистрали не будет парковок, но появятся велодорожки, живая изгородь и новые остановки.