Застройщик территории аэропорта Северный сделает проект продолжения Красного проспекта

Кемеровская компания «СДС-Финанс» вложит средства в проектирование продолжения Красного проспекта и социальных объектов на территории аэропорта Северный.
Как сообщили в компании, из
— В настоящее время между ООО «СДС-Финанс» и мэрией Новосибирска достигнута договоренность о финансировании разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы и дальнейшей передачи необходимых земельных участков и проектов в муниципалитет Новосибирска, — указано в сообщении компании.
Как уточнили в «СДС-Финанс» в ответ на запрос НГС, договоренность касается проектно-сметной документации на продолжение Красного проспекта и строительство детских садов и школ. Кроме того, определены и сроки подготовки документов: 2021–2022 годы. Объём финансирования в компании не уточнили.
Ранее 20 новосибирских депутатов обратились к мэру Новосибирска и губернатору региона с просьбой приостановить застройку территории старого аэропорта из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В «СДС-Финанс» заметили, что проект планировки территории был согласован мэрией Новосибирска в июле 2021 года, и он разработан в соответствии с генпланом, который депутаты утвердили в марте 2021 года.
— Транспортная доступность данной территории определяется также на основании проекта планировки территории, решений, заложенных в транспортной схеме генерального плана
Аэропорт Северный прекратил работу в 2011 году. Сегодня общая площадь его территории под застройку составляет