Застройщик территории аэропорта Северный сделает проект продолжения Красного проспекта

Кемеровская компания «СДС-Финанс» вложит средства в проектирование продолжения Красного проспекта и социальных объектов на территории аэропорта Северный.



Как сообщили в компании, из 35 га первого этапа застройки территории аэропорта 13 га займет дорожно-транспортная сеть (включая улицы Жуковского и Красный проспект), 4 га — социальные объекты. Здесь планируют построить 3 детских сада на 290 мест, школу на 1225 мест и поликлинику на 700 посещений.



— В настоящее время между ООО «СДС-Финанс» и мэрией Новосибирска достигнута договоренность о финансировании разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы и дальнейшей передачи необходимых земельных участков и проектов в муниципалитет Новосибирска, — указано в сообщении компании.

