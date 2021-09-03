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Застройщик территории аэропорта Северный сделает проект продолжения Красного проспекта

«СДС-Финанс» займется также развитием социальных объектов на территории

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Главной проблемой нового проекта считают транспортную доступность — застройщик решил частично взять ее на себя

Главной проблемой нового проекта считают транспортную доступность — застройщик решил частично взять ее на себя

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Кемеровская компания «СДС-Финанс» вложит средства в проектирование продолжения Красного проспекта и социальных объектов на территории аэропорта Северный.

Как сообщили в компании, из 35 га первого этапа застройки территории аэропорта 13 га займет дорожно-транспортная сеть (включая улицы Жуковского и Красный проспект), 4 га — социальные объекты. Здесь планируют построить 3 детских сада на 290 мест, школу на 1225 мест и поликлинику на 700 посещений.

— В настоящее время между ООО «СДС-Финанс» и мэрией Новосибирска достигнута договоренность о финансировании разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы и дальнейшей передачи необходимых земельных участков и проектов в муниципалитет Новосибирска, — указано в сообщении компании.

Как уточнили в «СДС-Финанс» в ответ на запрос НГС, договоренность касается проектно-сметной документации на продолжение Красного проспекта и строительство детских садов и школ. Кроме того, определены и сроки подготовки документов: 2021–2022 годы. Объём финансирования в компании не уточнили.

Ранее 20 новосибирских депутатов обратились к мэру Новосибирска и губернатору региона с просьбой приостановить застройку территории старого аэропорта из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В «СДС-Финанс» заметили, что проект планировки территории был согласован мэрией Новосибирска в июле 2021 года, и он разработан в соответствии с генпланом, который депутаты утвердили в марте 2021 года.

— Транспортная доступность данной территории определяется также на основании проекта планировки территории, решений, заложенных в транспортной схеме генерального плана г. Новосибирска, которые были рассмотрены в соответствии с процедурой на публичных слушаниях и утверждены решением совета депутатов г. Новосибирска, — подчеркивается в сообщении застройщика. — Предусматривается развитие улиц Жуковского и Красного проспекта с выходом на существующие жилые массивы, что обеспечит хорошую транспортную доступность как для проектируемого жилого комплекса «Легендарный-Северный», так и для строящихся и существующих жилых комплексов, разгрузив при этом Мочищенское шоссе.

Аэропорт Северный прекратил работу в 2011 году. Сегодня общая площадь его территории под застройку составляет 215 га.

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«СДС-Финанс»Красный проспектаэропорт Северныймэрия Новосибирска
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