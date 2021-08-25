2ГИС теперь в онлайн-режиме показывает перемещение автобусов на карте в Новосибирской области

В Новосибирской области 2ГИС начал показывать перемещение автобусов
В Новосибирской области теперь можно следить за своим автобусом на картах 2ГИС. Обновление в мобильном приложении и на сайте появилось в девяти районах области. Геосервис начал показывать перемещение общественного транспорта более чем по 100 маршрутам в Искитимском, Колыванском, Коченёвском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском районах.
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— С 2019 года на картах 2ГИС можно видеть, где едет ваш автобус в Новосибирске и ряде других городов, — это повышает удобство использования общественного транспорта и позволяет жителям лучше планировать время. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Минцифрой региона по интеграции с региональной навигационно-информационной системой такая опция стала доступна и для районов Новосибирской области. В частности, нам много писали пользователи из Бердска, Искитима и Кольцово — теперь сервис стал еще полезнее для них, — отметила директор департамента справочно-картографического производства управляющей компании 2ГИС Елена Толкачева.
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