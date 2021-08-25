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2ГИС теперь в онлайн-режиме показывает перемещение автобусов на карте в Новосибирской области

Теперь в Бердске, Искитиме и Кольцово можно следить за своим автобусом

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Автобусы будут отображаться на более 100 маршрутах

Автобусы будут отображаться на более 100 маршрутах

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В Новосибирской области 2ГИС начал показывать перемещение автобусов

В Новосибирской области теперь можно следить за своим автобусом на картах 2ГИС. Обновление в мобильном приложении и на сайте появилось в девяти районах области. Геосервис начал показывать перемещение общественного транспорта более чем по 100 маршрутам в Искитимском, Колыванском, Коченёвском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском районах.

Соглашение о передаче данных о движении транспорта подписали представители Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области и компании 2ГИС на VIII Международном форуме технологического развития «Технопром» в Новосибирске 25 августа.

— С 2019 года на картах 2ГИС можно видеть, где едет ваш автобус в Новосибирске и ряде других городов, — это повышает удобство использования общественного транспорта и позволяет жителям лучше планировать время. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Минцифрой региона по интеграции с региональной навигационно-информационной системой такая опция стала доступна и для районов Новосибирской области. В частности, нам много писали пользователи из Бердска, Искитима и Кольцово — теперь сервис стал еще полезнее для них, — отметила директор департамента справочно-картографического производства управляющей компании 2ГИС Елена Толкачева.

В Новосибирске с 23 марта на пяти маршрутах муниципальных автобусов ПАТП-4 вводится система «Сетевая поездка».

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