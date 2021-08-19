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Бердское шоссе перекроют на ночь из-за строительства пешеходного перехода. Когда это произойдет?

Машинам приходится двигаться в объезд

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Объездная дорога будет идти через поселок Новый и Речкуновку

Объездная дорога будет идти через поселок Новый и Речкуновку

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Под Новосибирском на ночь перекроют федеральную трассу

Участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» около поселка Новый полностью закроют на несколько часов для монтажа надземного пешеходного перехода.

— Монтаж пролета запланирован в ночь на 22 августа, в период с 00 час. 00 мин. до 07 час. 00 мин., что потребует временного ограничения движения на участке дороги. Транзитный транспорт будет направлен по объездному маршруту, — сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

Маршрут объезда пойдет через поселок Новый и Речкуновка. Транспортным средствам, длина которых превышает 12 метров, придется ждать окончания работ на специальной площадке.

Водителям придется объезжать этот участок

Водителям придется объезжать этот участок

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Ранее власти Новосибирска сообщили, что на Вокзальной магистрали скоро уберут парковки, чтобы сделать выделенную полосу для общественного транспорта.

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