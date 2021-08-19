Бердское шоссе перекроют на ночь из-за строительства пешеходного перехода. Когда это произойдет?

Под Новосибирском на ночь перекроют федеральную трассу
Участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» около поселка Новый полностью закроют на несколько часов для монтажа надземного пешеходного перехода.
— Монтаж пролета запланирован в ночь на
Маршрут объезда пойдет через поселок Новый и Речкуновка. Транспортным средствам, длина которых превышает 12 метров, придется ждать окончания работ на специальной площадке.
Ранее власти Новосибирска сообщили, что на Вокзальной магистрали скоро уберут парковки, чтобы сделать выделенную полосу для общественного транспорта.