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Всё сделано: «Новосибирскавтодор» показал, как выглядит участок дороги к СНТ «Аква» после ремонта

Дачники жаловались на отсутствие асфальта

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Так выглядел участок ремонта сразу после окончания работ

Так выглядел участок ремонта сразу после окончания работ

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«Новосибирскавтодор» отремонтировал дорогу в Колыванском районе

Дорожники объяснили странный ремонт в Колыванском районе — ранее один из дачников пожаловался, что на дороге к СНТ «Аква» не уложили асфальтовое покрытие после работ за 81,2 миллионов рублей. После публикации в «Новосибирскавтодоре» сообщили, что местный житель перепутал участки — дорога с грунтовым покрытием не входила в план ремонта.

— Фотоматериалы, размещенные в статье, фиксируют дорогу, не имеющую отношения к объекту капитального ремонта автомобильной дороги «23 км автодороги ««К-12» — Рыбачий — НСТ «Луговое» — НСТ «Заря» — НСТ «Аква»» в Колыванском районе Новосибирской области протяженностью 3,31 км, — заявляют в «Новосибирскавтодоре».

В компании говорят, что заказчик уже принял работы по капремонту на сумму в 81,2 млн рублей. В остальной части контракт считается расторгнутым. На работы стоимостью 2 657 рублей у сторон нет претензий друг к другу.

Ранее правительство Новосибирской области выделило дополнительные средства на ремонт 10 дорог в Новосибирске. Посмотрите на участки, в которые «закатают» 280 млн рублей.

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Колыванский районремонт дорог«Новосибирскавтодор»
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