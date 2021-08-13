Всё сделано: «Новосибирскавтодор» показал, как выглядит участок дороги к СНТ «Аква» после ремонта

Дорожники объяснили странный ремонт в Колыванском районе — ранее один из дачников пожаловался, что на дороге к СНТ «Аква» не уложили асфальтовое покрытие после работ за 81,2 миллионов рублей. После публикации в «Новосибирскавтодоре» сообщили, что местный житель перепутал участки — дорога с грунтовым покрытием не входила в план ремонта.

— Фотоматериалы, размещенные в статье, фиксируют дорогу, не имеющую отношения к объекту капитального ремонта автомобильной дороги «23 км автодороги ««К-12» — Рыбачий — НСТ «Луговое» — НСТ «Заря» — НСТ «Аква»» в Колыванском районе Новосибирской области протяженностью 3,31 км, — заявляют в «Новосибирскавтодоре».

