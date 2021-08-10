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Тема дняКитайский агрегатор такси заходит в Новосибирск

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Вечером Новосибирск встал в пробках даже там, где обычно обходится без заторов

Смотрим, где дорожная ситуация хуже

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Пробки на дорогах пора признать наравне с НОВАТом, одним из символов Новосибирска

Пробки на дорогах пора признать наравне с НОВАТом, одним из символов Новосибирска

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Новосибирск встал в пробках

Сегодня вечером Новосибирск встал в традиционных пробках. Но на этот раз водители заторы отмечают даже в тех местах, где обычно их нет.

— Сегодня можно наблюдать довольно редкое явление — пробку на Бугринском, от самого моста до съезда на Ватутина и Немировича-Данченко, — рассказала читательница.

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Также водители сообщают о пробках на Красном и Димитровском проспектах, Большевистской улице, Октябрьском мосту, других магистралях и улицах.

— Каждый вечер в течение недели сумасшедший коллапс на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко, где перекрыли бетонными блоками две правые полосы якобы для какого-то ремонта. Я здесь езжу каждое утро и вечер — никакого ремонта я не вижу, — делится наш читатель.

— Не занимайте правый ряд для проезда прямо, создали еще одну пробку. Направо не повернуть, — говорит водитель, стоящий на Димитровском мосту.

В специализированных сервисах автомобилисты эмоционально делятся своей болью:

— Что за *** город?! Стоим без движения.

— *** (плохой человек) на «Фокусе».

— Ну ничего, мы должны любить пробочки.

Также посмотрите, что придумала сибирячка, как заработать на огромных заторах. Другой новосибирец снял пробки на Северном объезде, где машины стоят даже в будни.

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заторы на дорогахпробки в Новосибирске
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