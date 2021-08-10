Вечером Новосибирск встал в пробках даже там, где обычно обходится без заторов

Сегодня вечером Новосибирск встал в традиционных пробках. Но на этот раз водители заторы отмечают даже в тех местах, где обычно их нет.

— Сегодня можно наблюдать довольно редкое явление — пробку на Бугринском, от самого моста до съезда на Ватутина и Немировича-Данченко, — рассказала читательница.