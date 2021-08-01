Новосибирец снял видео пробки на Северном объезде, где машины стоят даже в будни

Новосибирцы стоят в пробке на Северном объезде из-за ремонта моста
Новосибирец снял видео пробки на Северном объезде, где ремонтные работы идут второй год. Заторы здесь даже в будни.
— Затянувшийся ремонт моста у озера Старица (поселок Рыбачий) собирает пробки уже второй год. Даже в рабочие дни. По вечерам, чтобы проехать
Он призвал ГИБДД обратить внимание на нарушителей и предложил выставить
В прошлом году летом автомобилисты тоже рассказывали про пробки на Северном объезде. Тогда говорили, что ремонт будет идти до октября.
— Северный объезд стоит в обе стороны. На Рыбачьем начали ремонт моста. От поселка Садового до этого моста полтора часа простояли. Ремонт продлится до октября — так написано на табличках. Со стороны Омска пробка уходит дальше Колыванской трассы. На авторегистраторе два часа длится видео от Садового до поворота на Колыванскую трассу, это расстояние я обычно проходил за 20 минут, — написал в июне прошлого года читатель Александр.
В августе прошлого года читатели также рассказывали о том, что затор растянулся почти на 8 километров по пути из города и на 10 километров в обратном направлении.
Ремонтом моста на Северном объезде занимается Федеральное управление автомобильных дорог.
— Это участок ремонта с
Летом в выходные часто бывают пробки в разных направлениях: в пятницу — на выезде из города, в воскресенье — на въезде. Так, в прошлые выходные новосибирцы попали в ночную пробку на Ордынском шоссе. Сегодня читатели сообщили про пробку на Гусинобродском шоссе.