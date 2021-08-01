Новосибирец снял видео пробки на Северном объезде, где машины стоят даже в будни

Новосибирец снял видео пробки на Северном объезде, где ремонтные работы идут второй год. Заторы здесь даже в будни.

— Затянувшийся ремонт моста у озера Старица (поселок Рыбачий) собирает пробки уже второй год. Даже в рабочие дни. По вечерам, чтобы проехать 8-километровый участок, приходится тратить около часа, — рассказал НГС читатель, представившийся Вадимом. — Хочется отметить нарушителей ПДД, которые выезжают на встречную полосу в пробке, в том числе и через сплошную. Еще больше людей едут по обочине.