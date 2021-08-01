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Новосибирец снял видео пробки на Северном объезде, где машины стоят даже в будни

Автомобилистам приходится тратить час, чтобы проехать 8 километров

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Читатели говорят, что <nobr class="_">8-километровая</nobr> пробка летом бывает довольно часто, вне зависимости от того, будни это или выходные

Читатели говорят, что 8-километровая пробка летом бывает довольно часто, вне зависимости от того, будни это или выходные

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Новосибирцы стоят в пробке на Северном объезде из-за ремонта моста

Новосибирец снял видео пробки на Северном объезде, где ремонтные работы идут второй год. Заторы здесь даже в будни.

— Затянувшийся ремонт моста у озера Старица (поселок Рыбачий) собирает пробки уже второй год. Даже в рабочие дни. По вечерам, чтобы проехать 8-километровый участок, приходится тратить около часа, — рассказал НГС читатель, представившийся Вадимом. — Хочется отметить нарушителей ПДД, которые выезжают на встречную полосу в пробке, в том числе и через сплошную. Еще больше людей едут по обочине.

Он призвал ГИБДД обратить внимание на нарушителей и предложил выставить 2–3 экипажа.

В прошлом году летом автомобилисты тоже рассказывали про пробки на Северном объезде. Тогда говорили, что ремонт будет идти до октября.

— Северный объезд стоит в обе стороны. На Рыбачьем начали ремонт моста. От поселка Садового до этого моста полтора часа простояли. Ремонт продлится до октября — так написано на табличках. Со стороны Омска пробка уходит дальше Колыванской трассы. На авторегистраторе два часа длится видео от Садового до поворота на Колыванскую трассу, это расстояние я обычно проходил за 20 минут, — написал в июне прошлого года читатель Александр.

В августе прошлого года читатели также рассказывали о том, что затор растянулся почти на 8 километров по пути из города и на 10 километров в обратном направлении.

Ремонтом моста на Северном объезде занимается Федеральное управление автомобильных дорог.

— Это участок ремонта с 24-го по 44-й км, а также два искусственных сооружения, переходящих с прошлого года: мост через озеро Старица на 34-м км и путепровод на 49-м км, — уточняется на сайте Росавтодора. На сайте ФКУ «Сибуправтодор» сказано, что ремонтные работы будут идти до 31 октября 2021 года.

Летом в выходные часто бывают пробки в разных направлениях: в пятницу — на выезде из города, в воскресенье — на въезде. Так, в прошлые выходные новосибирцы попали в ночную пробку на Ордынском шоссе. Сегодня читатели сообщили про пробку на Гусинобродском шоссе.

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Северный объездпробки
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