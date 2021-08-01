Пробки на въезд в Новосибирск сегодня особенно длинные

Вечером в воскресенье, 1 августа, на въездах в Новосибирск образовались заторы, ставшие уже традиционными. Движение затруднено на Гусинобродском тракте, Бердском шоссе.

— Сегодня пробка на Гусинобродском тракте в город начинается намного раньше обычного. Чуть ли не от Гусиного брода, — рассказала читательница НГС.

— Тут знак «30» означает минимальную скорость, а не максимальную. Все ползут, вот вам и пробка, — комментирует происходящее автомобилист на Гусинобродском тракте.

— Где полиция? Почему они пробку не прогонят?