Пробки на въезд в Новосибирск сегодня особенно длинные

Новосибирцы встали в пробках на въезде в город
Вечером в воскресенье, 1 августа, на въездах в Новосибирск образовались заторы, ставшие уже традиционными. Движение затруднено на Гусинобродском тракте, Бердском шоссе.
— Сегодня пробка на Гусинобродском тракте в город начинается намного раньше обычного. Чуть ли не от Гусиного брода, — рассказала читательница НГС.
— Тут знак «30» означает минимальную скорость, а не максимальную. Все ползут, вот вам и пробка, — комментирует происходящее автомобилист на Гусинобродском тракте.
— Где полиция? Почему они пробку не прогонят?
— Отлично проводим время в жару. Достали.
— Что вам всем дома не сидится?
— Еле ползем, — пишут в дорожных сервисах водители, попавшие в затор на Бердском шоссе.
Сегодня днем на Бердском шоссе на выезде из города образовалась пробка из-за смертельного ДТП — там насмерть разбился мотоциклист.
Новосибирские водители очень красноречиво высказываются о пробках. Почитайте, что они говорили в прошлую пятницу, когда долго не могли выехать из города.