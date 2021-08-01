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Пробки на въезд в Новосибирск сегодня особенно длинные

Водители жалуются на медленное движение в жару

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В часы пик водители и пассажиры вынуждены проводить часы в пробках в надежде как можно скорее попасть домой

В часы пик водители и пассажиры вынуждены проводить часы в пробках в надежде как можно скорее попасть домой

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Новосибирцы встали в пробках на въезде в город

Вечером в воскресенье, 1 августа, на въездах в Новосибирск образовались заторы, ставшие уже традиционными. Движение затруднено на Гусинобродском тракте, Бердском шоссе.

— Сегодня пробка на Гусинобродском тракте в город начинается намного раньше обычного. Чуть ли не от Гусиного брода, — рассказала читательница НГС.

— Тут знак «30» означает минимальную скорость, а не максимальную. Все ползут, вот вам и пробка, — комментирует происходящее автомобилист на Гусинобродском тракте.

— Где полиция? Почему они пробку не прогонят?

— Отлично проводим время в жару. Достали.

— Что вам всем дома не сидится?

— Еле ползем, — пишут в дорожных сервисах водители, попавшие в затор на Бердском шоссе.

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Сегодня днем на Бердском шоссе на выезде из города образовалась пробка из-за смертельного ДТП — там насмерть разбился мотоциклист.

Новосибирские водители очень красноречиво высказываются о пробках. Почитайте, что они говорили в прошлую пятницу, когда долго не могли выехать из города.

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заторыпробки в Новосибирске
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