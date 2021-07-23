«Пустите поесть шашлыка на свадьбе!»: Бердское шоссе встало в огромной пробке

Новосибирцы встали в огромной пробке
Вечером в пятницу, 23 июля, новосибирцы встали в многокилометровую пробку на Бердском шоссе на выезде из города. Водители жалуются на это в специализированных сервисах.
— Кто хочет пряники? «Тойота-Карина».
— Вроде пятница, лето, а не радует с этими пробками.
— Дороги — один сплошной стояк.
— Все, кто едут по обочине, — нехорошие люди.
— Пустите поесть шашлыка на свадьбе!
— По обочине ездят только мужчины с *** (маленькими достоинствами. — Прим. ред.)!
— Хочу в туалет.
— У меня черепаха быстрее ползает.
— Это *** (очень плохо. — Прим. ред.), — пишут застрявшие в пробке водители.
Затруднения в движении ухудшают несколько ДТП на этом участке дороги.
Пробки в нашем городе — далеко не редкость. На днях блогер Ирена Понарошку включила Новосибирск в