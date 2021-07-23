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Тема дняНа месте свалки сделали красивый парк (до и после)

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«Пустите поесть шашлыка на свадьбе!»: Бердское шоссе встало в огромной пробке

Движение затруднено на выезде из города

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Водители жалуются на затор в специализированных сервисах

Водители жалуются на затор в специализированных сервисах

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Новосибирцы встали в огромной пробке

Вечером в пятницу, 23 июля, новосибирцы встали в многокилометровую пробку на Бердском шоссе на выезде из города. Водители жалуются на это в специализированных сервисах.

Пробка растянулась на несколько километров

Пробка растянулась на несколько километров

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— Кто хочет пряники? «Тойота-Карина».

— Вроде пятница, лето, а не радует с этими пробками.

— Дороги — один сплошной стояк.

— Все, кто едут по обочине, — нехорошие люди.

— Пустите поесть шашлыка на свадьбе!

— По обочине ездят только мужчины с *** (маленькими достоинствами. — Прим. ред.)!

— Хочу в туалет.

— У меня черепаха быстрее ползает.

— Это *** (очень плохо. — Прим. ред.), — пишут застрявшие в пробке водители.

Затруднения в движении ухудшают несколько ДТП на этом участке дороги.

Пробки в нашем городе — далеко не редкость. На днях блогер Ирена Понарошку включила Новосибирск в топ-10 лучших городов России, но сибиряки возмутились и рассказали ей о пробках, вони и пыли, которые мешают жить.

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Бердское шоссепробка
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