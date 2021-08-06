Мэрия призналась, что не контролировала время ремонта, который привел к многочасовой пробке на Шлюзе и ОбьГэсе

Мэрия Новосибирска объяснила утреннюю пробку на мосту через шлюз
Мэрия Новосибирска сообщила, что муниципальный контракт на ремонт моста в Советском районе не предусматривал контроль за временем работ. На прошлой неделе во время работ пробки сковали микрорайоны ОбьГЭС и Шлюз.
По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии,
— Муниципальным контрактом временные параметры проведения строительно-монтажных работ не определены. В свою очередь при производстве работ подрядная организация должна руководствоваться схемой организации дорожного движения на время производства работ и не допускать образования аварийных ситуаций, — объяснили в мэрии выбранное время работ.
Сейчас на мосту уже завершены все работы, однако в 2021 году запланированы ремонты дорог по улицам Софийской, Приморской, Таврической и Березовской на ОбьГЭСе.
Корреспондент НГС запросил у мэрии информацию о том, кто будет выполнять ремонтные работы.
На прошлой неделе «Управление дорожного строительства» мэрии заказало ремонт 10 дорог в Новосибирске. На эти цели планируется потратить 320 млн рублей. Мы узнали, какие дороги города отремонтируют до октября этого года.