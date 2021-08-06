Мэрия призналась, что не контролировала время ремонта, который привел к многочасовой пробке на Шлюзе и ОбьГэсе

Мэрия Новосибирска сообщила, что муниципальный контракт на ремонт моста в Советском районе не предусматривал контроль за временем работ. На прошлой неделе во время работ пробки сковали микрорайоны ОбьГЭС и Шлюз.

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, 28 июля рабочие приводили проезжую часть моста «в нормативное состояние».



— Муниципальным контрактом временные параметры проведения строительно-монтажных работ не определены. В свою очередь при производстве работ подрядная организация должна руководствоваться схемой организации дорожного движения на время производства работ и не допускать образования аварийных ситуаций, — объяснили в мэрии выбранное время работ.

