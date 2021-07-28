«Стоим два часа»: ремонт на дороге в час пик парализовал движение на ОбьГЭСе и Шлюзе

Укладка асфальта на ОбьГЭСе спровоцировала семикилометровую пробку
В Советском районе Новосибирска образовалась огромная пробка из-за укладки асфальта. Автомобилисты вынуждены простаивать часами на дороге в микрорайонах ОбьГЭС и Шлюз.
— Благодаря структурированной работе на благо города стоим в пробке по направлению к дамбе на протяжении
По ее словам, в 09.30 утра она села в автобус
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», общая протяженность затора — около
НГС отправил запрос в мэрию по поводу ремонта дороги.
В ночь на 26 июля — с воскресенья на понедельник — новосибирцы застряли в многочасовой пробке на Ордынской трассе по пути в город: в