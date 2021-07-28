«Стоим два часа»: ремонт на дороге в час пик парализовал движение на ОбьГЭСе и Шлюзе

НГС отправил запрос в мэрию по поводу ремонта дороги.

В ночь на 26 июля — с воскресенья на понедельник — новосибирцы застряли в многочасовой пробке на Ордынской трассе по пути в город: в 2 часа ночи на отдельных участках навигатор показывал 10 баллов.

