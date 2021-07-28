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«Стоим два часа»: ремонт на дороге в час пик парализовал движение на ОбьГЭСе и Шлюзе

На дороге по направлению к Академгородку рабочие начали укладывать асфальт

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Пробка растянулась на 7 километров

Пробка растянулась на 7 километров

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Укладка асфальта на ОбьГЭСе спровоцировала семикилометровую пробку

В Советском районе Новосибирска образовалась огромная пробка из-за укладки асфальта. Автомобилисты вынуждены простаивать часами на дороге в микрорайонах ОбьГЭС и Шлюз.

— Благодаря структурированной работе на благо города стоим в пробке по направлению к дамбе на протяжении 2 часов. Подвижек по маршруту нет! Кто одобрил ремонтные работы в самый час пик? Возмущает халатность, вследствие которой мы, как и остальные товарищи по несчастью, теряем время, деньги (лично я опоздала на экскурсионный тур), — написала в редакцию НГС читательница.

Из-за ремонтных работ на ОбьГЭСе у водителей из двух полос осталась одна

Из-за ремонтных работ на ОбьГЭСе у водителей из двух полос осталась одна

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По ее словам, в 09.30 утра она села в автобус № 23 на остановке «Приморская» на ОбьГЭСе, но за час с небольшим смогла проехать всего две остановки — до пункта «Баня № 22».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», общая протяженность затора — около 7 км. Транспорт стоит от остановки «Село Огурцово» и на всем мосту, ведущем к Академгородку. Парализованы и прилегающие улицы — Шлюзовая и Русская (в микрорайоне Шлюз).

Пробка на 11 часов утра

Пробка на 11 часов утра

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НГС отправил запрос в мэрию по поводу ремонта дороги.

В ночь на 26 июля — с воскресенья на понедельник — новосибирцы застряли в многочасовой пробке на Ордынской трассе по пути в город: в 2 часа ночи на отдельных участках навигатор показывал 10 баллов.

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заторпробкиукладка асфальта
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