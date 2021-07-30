Водители встали в 6-километровую пробку на выезде из Новосибирска

Сегодня вечером, 30 июля, в Новосибирске образовалась пробка длиной примерно в 6 км на выезде из города на Бердском шоссе. На участке также затруднено движение в противоположном направлении.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор начинается в районе здания на Бердском шоссе, 500/1 и заканчивается у остановки «Пост ГАИ».
Пробка в обратном направлении растянулась от микрорайона Северного, 6Ак5 в Бердске до той же остановки. Как сообщает 2ГИС, с этой стороны произошло ДТП в районе дома на улице Рыбацкой, 27 в поселке Кирова.
Также в Новосибирске образовался затор на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, площадях Станиславского и Труда. На правом берегу — в районе площади Будагова, улицах Фабричной, Ипподромской, Восход, Добролюбова, Гурьевской, Красном проспекте и проезде Ващука.
Относительно небольшие пробки собрались на улицах Большой, Ватутина, Мира, Кошурникова, Нарымской, Жуковского и других.
Сегодня утром, 30 июля, водители выстроились в два ряда на встречной полосе перед железнодорожным переездом. Это произошло в районе станции Западная Площадка. НГС выяснил, что грозит за это автомобилистам.
В начале этой недели, в ночь с воскресенья на понедельник, водителям пришлось стоять в пробке ночью на Ордынском шоссе. Кто-то провел в ней около шести часов. В 02:00 на некоторых участках трассы был затор в 10 баллов.