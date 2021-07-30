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Водители встали в 6-километровую пробку на выезде из Новосибирска

Затор растянулся по Бердскому шоссе

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На Бердском шоссе, по сообщению пользователя 2ГИС, произошло ДТП

На Бердском шоссе, по сообщению пользователя 2ГИС, произошло ДТП

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Сегодня вечером, 30 июля, в Новосибирске образовалась пробка длиной примерно в 6 км на выезде из города на Бердском шоссе. На участке также затруднено движение в противоположном направлении.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор начинается в районе здания на Бердском шоссе, 500/1 и заканчивается у остановки «Пост ГАИ».

Пробка в обратном направлении растянулась от микрорайона Северного, 6Ак5 в Бердске до той же остановки. Как сообщает 2ГИС, с этой стороны произошло ДТП в районе дома на улице Рыбацкой, 27 в поселке Кирова.

Проехать по Бердскому шоссе сейчас сложно

Проехать по Бердскому шоссе сейчас сложно

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Также в Новосибирске образовался затор на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, площадях Станиславского и Труда. На правом берегу — в районе площади Будагова, улицах Фабричной, Ипподромской, Восход, Добролюбова, Гурьевской, Красном проспекте и проезде Ващука.

Движение затруднено рядом с Речным вокзалом

Движение затруднено рядом с Речным вокзалом

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Относительно небольшие пробки собрались на улицах Большой, Ватутина, Мира, Кошурникова, Нарымской, Жуковского и других.

В целом дорожную ситуацию в городе оценивают в 7 баллов

В целом дорожную ситуацию в городе оценивают в 7 баллов

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Сегодня утром, 30 июля, водители выстроились в два ряда на встречной полосе перед железнодорожным переездом. Это произошло в районе станции Западная Площадка. НГС выяснил, что грозит за это автомобилистам.

В начале этой недели, в ночь с воскресенья на понедельник, водителям пришлось стоять в пробке ночью на Ордынском шоссе. Кто-то провел в ней около шести часов. В 02:00 на некоторых участках трассы был затор в 10 баллов.

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Бердское шоссеДТПпробка
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