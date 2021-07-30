Водители встали в 6-километровую пробку на выезде из Новосибирска

Сегодня вечером, 30 июля, в Новосибирске образовалась пробка длиной примерно в 6 км на выезде из города на Бердском шоссе. На участке также затруднено движение в противоположном направлении.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор начинается в районе здания на Бердском шоссе, 500/1 и заканчивается у остановки «Пост ГАИ».

Пробка в обратном направлении растянулась от микрорайона Северного, 6Ак5 в Бердске до той же остановки. Как сообщает 2ГИС, с этой стороны произошло ДТП в районе дома на улице Рыбацкой, 27 в поселке Кирова.