В Новосибирске водители выстроились в два ряда на встречной полосе перед переездом — что им за это грозит

В Новосибирске водители устроили пробку на встречке перед переездом
В Новосибирске водители решили не ждать своей очереди в пробке у переезда и устроили затор на встречной полосе. Инцидент произошел сегодня,
— Стала какая-то норма, что каждый будний день на переезде наблюдается такая картина, как автомобилисты нарушают все возможные правила и им за это ничего не бывает. Они в два ряда на встречке выстроились, причем иной раз даже не хотят уступать тем, кто едет по своей полосе, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
По утрам перед переездом у станции Западная Площадка собираются пробки.
— Этот переезд подлиннее, чем стандартный, — там четыре пути вместо двух. Как только переезд (только шлагбаум) открывается, то все со встречки под красный светофор начинают объезжать подъемный механизм, а бывает, машины упираются в уже встречные и начинается разборка, — добавил читатель.
Юрист Сергей Егоров объяснил, что за подобное поведение водители могут лишиться прав.
— На этом фото я вижу нарушения ПДД. По правилам запрещен обгон и опережение на железнодорожных переездах и такие маневры за 100 метров до него. По статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» водителям грозит штраф в
Сотрудник переезда не может сам выписывать штрафы и как-то повлиять на ситуацию, но он может вызвать ГИБДД.
— Если поставить на этом месте камеры, то штрафы можно просто штамповать, — добавил юрист.
В середине июля в рубрике «Куда ты рулишь?» мы подняли проблему сезонных ДТП, связанных с передвижением новосибирцев на велосипедах и самокатах. С экспертами рассмотрели два эпизода и выяснили, кто виноват.