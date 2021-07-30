В Новосибирске водители выстроились в два ряда на встречной полосе перед переездом — что им за это грозит

В Новосибирске водители решили не ждать своей очереди в пробке у переезда и устроили затор на встречной полосе. Инцидент произошел сегодня, 30 июля , около 08:00.

— Стала какая-то норма, что каждый будний день на переезде наблюдается такая картина, как автомобилисты нарушают все возможные правила и им за это ничего не бывает. Они в два ряда на встречке выстроились, причем иной раз даже не хотят уступать тем, кто едет по своей полосе, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

По утрам перед переездом у станции Западная Площадка собираются пробки.