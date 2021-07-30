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В Новосибирске водители выстроились в два ряда на встречной полосе перед переездом — что им за это грозит

Они пытаются объехать пробку, из-за чего возникают конфликты

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Очередь выстроилась перед переездом у станции Западная Площадка

Очередь выстроилась перед переездом у станции Западная Площадка

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В Новосибирске водители устроили пробку на встречке перед переездом

В Новосибирске водители решили не ждать своей очереди в пробке у переезда и устроили затор на встречной полосе. Инцидент произошел сегодня, 30 июля, около 08:00.

— Стала какая-то норма, что каждый будний день на переезде наблюдается такая картина, как автомобилисты нарушают все возможные правила и им за это ничего не бывает. Они в два ряда на встречке выстроились, причем иной раз даже не хотят уступать тем, кто едет по своей полосе, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

По утрам перед переездом у станции Западная Площадка собираются пробки.

Пробка на переезде собирается каждое утро

Пробка на переезде собирается каждое утро

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— Этот переезд подлиннее, чем стандартный, — там четыре пути вместо двух. Как только переезд (только шлагбаум) открывается, то все со встречки под красный светофор начинают объезжать подъемный механизм, а бывает, машины упираются в уже встречные и начинается разборка, — добавил читатель.

Юрист Сергей Егоров объяснил, что за подобное поведение водители могут лишиться прав.

— На этом фото я вижу нарушения ПДД. По правилам запрещен обгон и опережение на железнодорожных переездах и такие маневры за 100 метров до него. По статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» водителям грозит штраф в 5 тысяч рублей и возможно даже лишение водительских прав на срок от 4 месяцев, — объяснил юрист.

Сотрудник переезда не может сам выписывать штрафы и как-то повлиять на ситуацию, но он может вызвать ГИБДД.

— Если поставить на этом месте камеры, то штрафы можно просто штамповать, — добавил юрист.

В середине июля в рубрике «Куда ты рулишь?» мы подняли проблему сезонных ДТП, связанных с передвижением новосибирцев на велосипедах и самокатах. С экспертами рассмотрели два эпизода и выяснили, кто виноват.

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встречная полосанарушение ПДД
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