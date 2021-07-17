Бешеные велики. Смотрим, как велосипедисты жестко нарушают правила — два эпизода

В рубрике «Куда ты рулишь?» продолжаем поднимать проблему сезонных ДТП, связанных с передвижением новосибирцев на велосипедах и самокатах. В прошлый раз мы обсуждали роковую ситуацию в Академгородке, где «Ауди» задавила 5-летнего мальчика на самокате. Сегодня — новые приключения велосипедистов, которые окончились не так трагически. Рассмотрим два эпизода и выясним, кто виноват.

Пересечение улиц Дуси Ковальчук и Нарымской, кроссовер Nissan XTrail поворачивает направо и пропускает пешеходов на переходе. Появляется велосипедист, несущийся изо всех сил прямо на машину, водитель которой решил продолжить движение. Удар, но вроде велосипедист пострадал не сильно. Во втором случае доставщик «Самоката» на своем велосипеде едет по улице Семьи Шамшиных и решает повернуть налево через всю проезжую часть — тут его и сбивает легковушка, смотрите видео.