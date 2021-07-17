Бешеные велики. Смотрим, как велосипедисты жестко нарушают правила — два эпизода

В рубрике «Куда ты рулишь?» продолжаем поднимать проблему сезонных ДТП, связанных с передвижением новосибирцев на велосипедах и самокатах. В прошлый раз мы обсуждали роковую ситуацию в Академгородке, где «Ауди» задавила 5-летнего мальчика на самокате. Сегодня — новые приключения велосипедистов, которые окончились не так трагически. Рассмотрим два эпизода и выясним, кто виноват.
Пересечение улиц Дуси Ковальчук и Нарымской, кроссовер Nissan XTrail поворачивает направо и пропускает пешеходов на переходе. Появляется велосипедист, несущийся изо всех сил прямо на машину, водитель которой решил продолжить движение. Удар, но вроде велосипедист пострадал не сильно. Во втором случае доставщик «Самоката» на своем велосипеде едет по улице Семьи Шамшиных и решает повернуть налево через всю проезжую часть — тут его и сбивает легковушка, смотрите видео.
Понятно, что велосипедисты в обоих случаях нарушили правила. Один не спешился, другой непонятно как ехал по проезжей части. А что делать водителям, если бы они задавили этих людей насмерть, идти в тюрьму?
Пункт 24.2 ПДД. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет... по правому краю проезжей части. Пункт 24.8 ПДД. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается... пересекать дорогу по пешеходным переходам.
— Первая ситуация неоднозначная, поскольку там столкновение произошло уже за пределами пешеходного перехода. Но в силу закона велосипедисты обязаны соблюдать ПДД и спешиваться на переходе. При движении по дороге велосипедисты обязаны подавать знаки руками при повороте налево, направо, — говорит адвокат коллегии «Бойко и партнёры» Мария Соловьёва.
В первом случае наверняка водителя привлекли бы — недоглядел, поторопился при повороте. Во втором случае, даже если вины шофера никакой нет, его бы заставили платить компенсацию за смерть человека, но хотя бы не посадили.
— Водитель при любом раскладе является владельцем источника повышенной опасности. Но статья 264 УК декларирует нарушение правил дорожного движения — если водитель нарушил ПДД, безусловно, уголовное дело будет. Водитель не нарушал правил во втором видео. В первом случае надо разбирать схему, место удара. Несмотря на то, что велосипедист сам нарушил, водитель его видел и обязан был пропустить, — отмечает юрист.
Ну что тут сказать, товарищи велосипедисты, самокатчики, дети с родителями, просто дети, дайте водителю возможность увидеть вас и предпринять меры для остановки, смотрите ему в глаза, убеждайтесь, что вас видят и пропускают. Не притесь уже через переход, как бессмертные — шофер отсидит, а вы будете уже только лежать.