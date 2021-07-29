Грузовик с пивом лег на бок и парализовал движение в микрорайоне Шлюз

Сегодня, 29 июля, в микрорайоне Шлюз опрокинулся грузовик с пивными кегами. ДТП спровоцировало серьезные заторы на улицах Шлюзовой и Русской.
— Грузовик лежит прямо на кольце. По краю кольца в один ряд объезжают и с Русской, и с Балтийской, — сообщил читатель в редакцию НГС.
Как пояснили корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, столкновения не было, грузовик опрокинулся самостоятельно. Ни водитель, ни его груз не пострадали. К месту аварии выезжали пожарные, чтобы очистить дорогу от разлившегося дизельного топлива.
Вчера, 28 июля, микрорайон Шлюз и ОбьГЭС тоже сковали пробки. Всё из-за укладки асфальта на мосту в час пик.