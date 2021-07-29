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Грузовик с пивом лег на бок и парализовал движение в микрорайоне Шлюз

Ни водитель, ни пиво в инциденте не пострадали

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Из-за ДТП теперь доступна только одна полоса

Из-за ДТП теперь доступна только одна полоса

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Сегодня, 29 июля, в микрорайоне Шлюз опрокинулся грузовик с пивными кегами. ДТП спровоцировало серьезные заторы на улицах Шлюзовой и Русской.

— Грузовик лежит прямо на кольце. По краю кольца в один ряд объезжают и с Русской, и с Балтийской, — сообщил читатель в редакцию НГС.

В ГИБДД подтвердили, что пострадавших в аварии нет

В ГИБДД подтвердили, что пострадавших в аварии нет

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Как пояснили корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, столкновения не было, грузовик опрокинулся самостоятельно. Ни водитель, ни его груз не пострадали. К месту аварии выезжали пожарные, чтобы очистить дорогу от разлившегося дизельного топлива.

А так выглядело место происшествия, когда к нему приехали пожарные

А так выглядело место происшествия, когда к нему приехали пожарные

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Движение на подъезде к мосту затруднено

Движение на подъезде к мосту затруднено

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Вчера, 28 июля, микрорайон Шлюз и ОбьГЭС тоже сковали пробки. Всё из-за укладки асфальта на мосту в час пик.

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ДТПгрузовик
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