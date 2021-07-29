Минтранс запускает речной трамвай от Краснообска до Речного вокзала — сколько будет стоить билет

С 1 августа до Речного вокзала в Новосибирске запустят теплоход из Краснообска
Министерство транспорта Новосибирской области запускает речной трамвай, который свяжет поселок Краснообск с Речным вокзалом — первый рейс отправляется 1 августа.
— Теперь у жителей Кировского района Новосибирска будет возможность добраться в центр города гораздо быстрее. Время в пути от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит
Билет на речной трамвай от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала будет стоить 50 рублей. При предъявлении социальных карт действуют льготы.
По пути до Речного вокзала теплоход будет делать остановку на Саввы Кожевникова, 13 и у берега СНТ «Смородинка».
Как уточнили в Минтрансе, утром будет два рейса в обоих направлениях, вечером — один. Точное расписание пока формируется.
По информации от замминистра, в перспективе увеличить количество мест причаливания в границах города: в районе железнодорожного моста через Обь (Парк «Городское начало»), жилой массив «Ясный берег», район железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.
В этом году речная навигация открылась с 1 мая — когда и в каких направлениях ходит теплоход, можно почитать здесь.