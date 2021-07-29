Минтранс запускает речной трамвай от Краснообска до Речного вокзала — сколько будет стоить билет

Министерство транспорта Новосибирской области запускает речной трамвай, который свяжет поселок Краснообск с Речным вокзалом — первый рейс отправляется 1 августа.

— Теперь у жителей Кировского района Новосибирска будет возможность добраться в центр города гораздо быстрее. Время в пути от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 20–25 минут, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — В случае получения положительных отзывов у пассажиров в 2022 году будет организована работа маршрута с 1 мая.