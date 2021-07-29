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Минтранс запускает речной трамвай от Краснообска до Речного вокзала — сколько будет стоить билет

Теплоход будет действовать как альтернатива маршрутке

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Маршрут Тихие зори (пос. Краснообск) — Северо-Чемской жилмассив — Речной вокзал стартует в ближайшие выходные

Маршрут Тихие зори (пос. Краснообск) — Северо-Чемской жилмассив — Речной вокзал стартует в ближайшие выходные

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С 1 августа до Речного вокзала в Новосибирске запустят теплоход из Краснообска

Министерство транспорта Новосибирской области запускает речной трамвай, который свяжет поселок Краснообск с Речным вокзалом — первый рейс отправляется 1 августа.

— Теперь у жителей Кировского района Новосибирска будет возможность добраться в центр города гораздо быстрее. Время в пути от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 20–25 минут, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — В случае получения положительных отзывов у пассажиров в 2022 году будет организована работа маршрута с 1 мая.

Билет на речной трамвай от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала будет стоить 50 рублей. При предъявлении социальных карт действуют льготы.

По пути до Речного вокзала теплоход будет делать остановку на Саввы Кожевникова, 13 и у берега СНТ «Смородинка».

Как уточнили в Минтрансе, утром будет два рейса в обоих направлениях, вечером — один. Точное расписание пока формируется.

По информации от замминистра, в перспективе увеличить количество мест причаливания в границах города: в районе железнодорожного моста через Обь (Парк «Городское начало»), жилой массив «Ясный берег», район железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

В этом году речная навигация открылась с 1 мая — когда и в каких направлениях ходит теплоход, можно почитать здесь.

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