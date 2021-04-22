Когда пойдут теплоходы: Минтранс назвал сроки открытия речной навигации в этом году

В этом году пассажирская навигация на реке Оби откроется в майские праздники — Министерство транспорта Новосибирской области опубликовало расписание. Перевозчик — ООО «Речфлот».



— На реке Оби с 1 мая стартуют пассажирские перевозки водным транспортом. Перевозки организованы по заказу областного Минтранса и будут осуществляться на пригородной речной линии Речной вокзал — Седова Заимка, — сообщили в областном Минтрансе.

