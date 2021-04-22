Когда пойдут теплоходы: Минтранс назвал сроки открытия речной навигации в этом году

Минтранс назвал даты открытия навигации на Оби
В этом году пассажирская навигация на реке Оби откроется в майские праздники — Министерство транспорта Новосибирской области опубликовало расписание. Перевозчик — ООО «Речфлот».
— На реке Оби
По информации министерства,
— С 12 мая перевозки пассажиров будут осуществляться следующим образом: три раза в неделю со всеми остановочными пунктами — Речной вокзал, остров Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Расписанием предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала — в 08:00, прибытие на Седову Заимку — в 11:05. Обратный рейс — в 16:00, прибытие на Речной вокзал — в 20:15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19:00, прибытие на Седову Заимку — в 22:05, — уточнили в Минтрансе.
Билет до острова Кудряш стоит 110 рублей, до пристани Седова Заимка — 150 рублей. По информации ООО «Речфлот», для детей
Как уточнили в Минтрансе, пассажирская навигация на реке Оби продлится до
В прошлом году на НГС была серия публикаций про дачи — один из эпизодов мы посвятили острову Кудряш, до которого идут теплоходы.