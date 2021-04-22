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Когда пойдут теплоходы: Минтранс назвал сроки открытия речной навигации в этом году

Публикуем расписание и цены

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Первый теплоход повезет пассажиров <nobr class="_">1 мая</nobr>

Первый теплоход повезет пассажиров 1 мая

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Минтранс назвал даты открытия навигации на Оби

В этом году пассажирская навигация на реке Оби откроется в майские праздники — Министерство транспорта Новосибирской области опубликовало расписание. Перевозчик — ООО «Речфлот».

— На реке Оби с 1 мая стартуют пассажирские перевозки водным транспортом. Перевозки организованы по заказу областного Минтранса и будут осуществляться на пригородной речной линии Речной вокзал — Седова Заимка, — сообщили в областном Минтрансе.

По информации министерства, с 1 по 10 мая теплоходы будут ходить ежедневно (отправление от пристани «Речной вокзал» в 08:00). 11 мая рейсов нет.

— С 12 мая перевозки пассажиров будут осуществляться следующим образом: три раза в неделю со всеми остановочными пунктами — Речной вокзал, остров Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Расписанием предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала — в 08:00, прибытие на Седову Заимку — в 11:05. Обратный рейс — в 16:00, прибытие на Речной вокзал — в 20:15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19:00, прибытие на Седову Заимку — в 22:05, — уточнили в Минтрансе.

Билет до острова Кудряш стоит 110 рублей, до пристани Седова Заимка — 150 рублей. По информации ООО «Речфлот», для детей до 5 лет билет бесплатный, с 5 до 10 лет — скидка 50%, плата за проезд детей старше 10 лет — по обычному тарифу. Также при проезде речным транспортом действуют льготы.

Как уточнили в Минтрансе, пассажирская навигация на реке Оби продлится до 26 сентября. Праздничное мероприятие, посвященное открытию навигации на Оби, запланировано на 1 мая в 14:00. По информации ООО «Речфлот», программа «Весна на реке» длится 2 часа. Взрослый билет стоит 900 рублей, детский — 700.

В прошлом году на НГС была серия публикаций про дачи — один из эпизодов мы посвятили острову Кудряш, до которого идут теплоходы.

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речной транспортпрогулки по Оби
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