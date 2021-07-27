В Новосибирске сломался популярный шеринг электросамокатов

В Новосибирске перестал работать сервис шеринга электросамокатов Whoosh — в службе поддержки сообщают о технических работах. Пользователи не смогли воспользоваться самокатами сегодня, 27 июля, около 10:00.
— Дошел до единственного самоката, который был отмечен в приложении, и не смог его взять, — рассказал читатель НГС.
В приложении было отмечено лишь три свободных самоката на весь город. Пользователь обратился в службу поддержки.
— К сожалению, сейчас взять самокат в аренду не получится. У нас проходят технические работы. Пожалуйста, повторите попытку позднее, — ответили в службе поддержки Whoosh в чате.
По номеру компании Whoosh, по которому позвонил корреспондент НГС, автоответчик сообщает, что поддержка по телефону недоступна и пользователю следует обратиться в чат.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на запрос не поступил.
На прошлой неделе сервис шеринга Whoosh перестал работать на левом берегу в Новосибирске.
В июле мэрия подписала соглашение с двумя сервисами проката электросамокатов — Whoosh и Urent. В соглашении указаны территории, где движение самокатов строго запрещено. Мы отметили на карте эти зоны.