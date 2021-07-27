В Новосибирске сломался популярный шеринг электросамокатов

В Новосибирске перестал работать сервис шеринга электросамокатов Whoosh — в службе поддержки сообщают о технических работах. Пользователи не смогли воспользоваться самокатами сегодня, 27 июля, около 10:00.

— Дошел до единственного самоката, который был отмечен в приложении, и не смог его взять, — рассказал читатель НГС.

В приложении было отмечено лишь три свободных самоката на весь город. Пользователь обратился в службу поддержки.

— К сожалению, сейчас взять самокат в аренду не получится. У нас проходят технические работы. Пожалуйста, повторите попытку позднее, — ответили в службе поддержки Whoosh в чате.