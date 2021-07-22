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В Новосибирске популярный шеринг электросамокатов перестал работать на левом берегу

Теперь половина города закрыта для аренды, катания и завершения поездки

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Теперь на электросамокатах можно кататься только на правом берегу

Теперь на электросамокатах можно кататься только на правом берегу

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Сервис шеринга Whoosh перестал работать на левом берегу в Новосибирске — на электросамокатах этой компании теперь можно ездить лишь по правому берегу.

— На данный момент зона левого берега закрыта для аренды, катания и завершения поездки, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Руководство сервиса объяснило, что такое решение приняли по причине того, что многие пользователи электросамокатов используют их для коротких поездок, чтобы объехать пробку или доехать до метро.

— Мы проанализировали расстояние, частоту и маршрут поездок, 60% из них происходят на расстояния до 5–6 км и часто повторяются. Это поездки до метро или других транспортных хабов, а также поездки из пункта А в пункт Б в объезд пробок. Для того чтобы электросамокат работал как транспорт, в городе нужна соответствующая плотность покрытия самокатами. Сейчас у нас недостаточно самокатов для двух берегов, — добавили в пресс-службе сервиса.

Поэтому создатели сервиса увеличили количество электросамокатов в центре. В планах у сервиса увеличить парк и снова открыть зону левого берега.

Зона действия Whoosh теперь такая

Зона действия Whoosh теперь такая

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В июле мэрия подписала соглашение с двумя сервисами проката электросамокатов — Whoosh и Urent. В соглашении указаны территории, где движение самокатов строго запрещено. Мы отметили на карте эти зоны.

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электросамокатобщественный транспортшерингWhoosh
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