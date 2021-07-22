В Новосибирске популярный шеринг электросамокатов перестал работать на левом берегу

Сервис шеринга Whoosh перестал работать на левом берегу в Новосибирске — на электросамокатах этой компании теперь можно ездить лишь по правому берегу.

— На данный момент зона левого берега закрыта для аренды, катания и завершения поездки, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Руководство сервиса объяснило, что такое решение приняли по причине того, что многие пользователи электросамокатов используют их для коротких поездок, чтобы объехать пробку или доехать до метро.

— Мы проанализировали расстояние, частоту и маршрут поездок, 60% из них происходят на расстояния до 5–6 км и часто повторяются. Это поездки до метро или других транспортных хабов, а также поездки из пункта А в пункт Б в объезд пробок. Для того чтобы электросамокат работал как транспорт, в городе нужна соответствующая плотность покрытия самокатами. Сейчас у нас недостаточно самокатов для двух берегов, — добавили в пресс-службе сервиса.