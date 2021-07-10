Где в Новосибирске запретят кататься на электросамокатах — публикуем карту

Кататься на электросамокатах запретят в нескольких местах Новосибирска
Мэрия Новосибирска подписала соглашение по использованию электросамокатов в городе с компаниями Whoosh и Urent, которые предоставляют услуги по аренде транспортных средств.
В соглашении указаны территории, где движение самокатов строго запретят. Так, прокатиться будет нельзя на Монументе Славы и прилегающей территории, на «Мемориальном сквере павших в годы Гражданской войны», на Монументе Славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 годах, и на мемориальном комплексе «Звезда».
Кроме того, скорость передвижения ограничат: на велодорожках и специальной инфраструктуре — 20 км/ч, на улицах с интенсивным движением, в городских парках культуры и отдыха (на территории которых кататься не запрещено) — 15 км/ч.
Первый сервис подписал соглашение об ограничении движения на электросамокатах в Новосибирске еще в середине июня.