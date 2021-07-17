В Новосибирске отремонтируют участки на 11 улицах — смотрим на карте, кому повезло

На ремонт 11 дорог Новосибирска потратят 300 миллионов
Новосибирск получит 281 миллион рублей из резервного бюджета региона на ремонт 11 дорог в разных районах.
— В городе Новосибирске дополнительно финансирование будет направлено на ремонт участков 11 улиц: Плановой, Кирова, Октябрьской магистрали, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменской, Шамшурина, Гоголя, Комсомольского проспекта, Кошурникова, Ленина, — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Публикуем карту, на которой отмечены эти дороги. При этом пока не уточняются участки, где будет ремонт.
В Новосибирске 6 июля закрыли участок улицы Бориса Богаткова на полтора месяца, ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.