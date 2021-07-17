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В Новосибирске отремонтируют участки на 11 улицах — смотрим на карте, кому повезло

На эти дороги потратят 300 миллионов рублей

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Ремонт 11 улиц должны закончить уже летом 2021 года

Ремонт 11 улиц должны закончить уже летом 2021 года

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На ремонт 11 дорог Новосибирска потратят 300 миллионов

Новосибирск получит 281 миллион рублей из резервного бюджета региона на ремонт 11 дорог в разных районах.

— В городе Новосибирске дополнительно финансирование будет направлено на ремонт участков 11 улиц: Плановой, Кирова, Октябрьской магистрали, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменской, Шамшурина, Гоголя, Комсомольского проспекта, Кошурникова, Ленина, — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Публикуем карту, на которой отмечены эти дороги. При этом пока не уточняются участки, где будет ремонт.

Все улицы, которые собираются ремонтировать, на правом берегу

Все улицы, которые собираются ремонтировать, на правом берегу

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В Новосибирске 6 июля закрыли участок улицы Бориса Богаткова на полтора месяца, ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.

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