Новосибирцы устроили на пляже борьбу в 26-градусную жару — сильные фото полуобнаженных бойцов

Сегодня днем, 10 июля, на пляже «Звезда» состоялся первый в Новосибирске турнир по пляжной борьбе. В нём участвовали профессионалы и новички в разных весовых категориях.

На соревнованиях побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как спортсмены боролись за победу в 26-градусную жару.