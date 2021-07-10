Новосибирцы устроили на пляже борьбу в 26-градусную жару — сильные фото полуобнаженных бойцов

В Новосибирске 40 бойцов устроили борьбу на пляже в жару
Сегодня днем, 10 июля, на пляже «Звезда» состоялся первый в Новосибирске турнир по пляжной борьбе. В нём участвовали профессионалы и новички в разных весовых категориях.
На соревнованиях побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как спортсмены боролись за победу в 26-градусную жару.
В начале июня в Новосибирске состоялся турнир по греко-римской борьбе, на который съехались спортсмены из 32 регионов России. Они боролись за победу в 10 весовых категориях.