10 июля суббота
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 74.47
eur 88.14
Тема дняПочему Audi Q7 сбила насмерть ребенка

Все новости

Все новости

Новосибирцы устроили на пляже борьбу в 26-градусную жару — сильные фото полуобнаженных бойцов

Такой турнир провели в городе впервые

2 815
27Обсудить

Поделиться

Пляжная борьба развита в Европе, сейчас она набирает популярность в России

Пляжная борьба развита в Европе, сейчас она набирает популярность в России

Поделиться

В Новосибирске 40 бойцов устроили борьбу на пляже в жару

Сегодня днем, 10 июля, на пляже «Звезда» состоялся первый в Новосибирске турнир по пляжной борьбе. В нём участвовали профессионалы и новички в разных весовых категориях.

На соревнованиях побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как спортсмены боролись за победу в 26-градусную жару.

— Сложность в том, что борьба проходит на песке, быстро устают ноги, выносливость быстро проседает, — рассказал организатор турнира Аркадий Плотников

— Сложность в том, что борьба проходит на песке, быстро устают ноги, выносливость быстро проседает, — рассказал организатор турнира Аркадий Плотников

Поделиться

На соревнования приехали около 40 атлетов

На соревнования приехали около 40 атлетов

Поделиться

Спортсмены боролись за победу в весовых категориях от 60 до 100 кг

Спортсмены боролись за победу в весовых категориях от 60 до 100 кг

Поделиться

Пляжная борьба пока не сформировалась как отдельный вид спорта, в ней есть элементы вольной и греко-римской борьбы, а также самбо

Пляжная борьба пока не сформировалась как отдельный вид спорта, в ней есть элементы вольной и греко-римской борьбы, а также самбо

Поделиться

На турнир приехали и несколько девушек

На турнир приехали и несколько девушек

Поделиться

Атлетов разделили по категориям на любителей и профессионалов. К первым отнесли новичков и разрядников, а ко второй категории — кандидатов в мастера спорта и мастеров

Атлетов разделили по категориям на любителей и профессионалов. К первым отнесли новичков и разрядников, а ко второй категории — кандидатов в мастера спорта и мастеров

Поделиться

Также на турнире была вольная категория, в которой могли состязаться все желающие вне зависимости от веса и подготовки

Также на турнире была вольная категория, в которой могли состязаться все желающие вне зависимости от веса и подготовки

Поделиться

Часто спортсмены быстро уставали из-за сложного рельефа

Часто спортсмены быстро уставали из-за сложного рельефа

Поделиться

По словам организатора, эти соревнования — пробные. Возможно, после этого будут организованы и другие турниры по этому виду спорта

По словам организатора, эти соревнования — пробные. Возможно, после этого будут организованы и другие турниры по этому виду спорта

Поделиться

Такая борьба смотрится эффектно и динамично

Такая борьба смотрится эффектно и динамично

Поделиться

Победителей награждали денежными призами

Победителей награждали денежными призами

Поделиться

Борьба была очень напряженной

Борьба была очень напряженной

Поделиться

Для кого-то победа была легкой, а кому-то пришлось сильно постараться

Для кого-то победа была легкой, а кому-то пришлось сильно постараться

Поделиться

В начале июня в Новосибирске состоялся турнир по греко-римской борьбе, на который съехались спортсмены из 32 регионов России. Они боролись за победу в 10 весовых категориях.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

борьбапляжспортсмены
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...