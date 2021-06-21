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Власти назвали причину простоя ремонта на Большой, где собираются большие пробки

Две полосы из трех закрыли на реконструкцию еще зимой, но работы внезапно остановили в мае

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Дорога на улице Большой — настоящее испытание для жителей микрорайона Дивногорский. Ремонт здесь начался зимой прошлого года и продолжится как минимум до осени 2022 года

Дорога на улице Большой — настоящее испытание для жителей микрорайона Дивногорский. Ремонт здесь начался зимой прошлого года и продолжится как минимум до осени 2022 года

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Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснил, какие недочеты нашлись в документации для ремонта дороги на улице Большой. Из-за этого в конце мая ремонт был остановлен. Ранее о недостатках в документах заявлял «Новосибирскавтодор», который ведет ремонт, но компания не конкретизировала, в чем заключаются проблемы.

— Был выявлен ряд отсутствующих в проекте коммуникаций либо несоответствие фактического и проектного их расположения. Вышеуказанные несоответствия не могли быть учтены проектным институтом, осуществляющим деятельность по разработке проекта реконструкции объекта, в связи с отсутствием сведений в топографической карте местности, — отметили в департаменте.

Изменения будут внесены в документы до конца июня, в этот же срок, как говорят в мэрии, запланировано и возобновление работ, которые были остановлены 25 мая.

— Подрядная организация (АО «Новосибирскавтодор») обладает значительным потенциалом для исполнения работ в сроки, регламентируемые муниципальным контрактом. В настоящее время угрозы срыва срока сдачи этапа реконструкции объекта нет, — объяснили в мэрии.

Напомним, срок завершения работ по расширению дороги на улице Большой определен до 1 октября 2022 года.

Повлияет ли приостановка работ на их окончательную стоимость, в департаменте затруднились ответить:

— В настоящее время провести полноценный анализ стоимости предстоящих работ не представляется возможным в связи с отсутствием полноценного пакета откорректированной проектно-сметной документации.

О том, что собой сейчас представляет дорога на Большой, где жители Дивногорского проводят часы в утренних и вечерних пробках, мы рассказывали в этом репортаже. Посмотрите, как выглядит объездная дорога, которой вынуждены пользоваться водители.

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