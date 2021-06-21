Власти назвали причину простоя ремонта на Большой, где собираются большие пробки

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснил, какие недочеты нашлись в документации для ремонта дороги на улице Большой. Из-за этого в конце мая ремонт был остановлен. Ранее о недостатках в документах заявлял «Новосибирскавтодор», который ведет ремонт, но компания не конкретизировала, в чем заключаются проблемы.



— Был выявлен ряд отсутствующих в проекте коммуникаций либо несоответствие фактического и проектного их расположения. Вышеуказанные несоответствия не могли быть учтены проектным институтом, осуществляющим деятельность по разработке проекта реконструкции объекта, в связи с отсутствием сведений в топографической карте местности, — отметили в департаменте.

