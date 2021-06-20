В Новосибирске из-за горячего пара провалился асфальт. В СГК рассказали, когда отремонтируют

На проезжей части на пересечении улиц Ватутина и Блюхера в Ленинском районе Новосибирска уже две недели из колодца идет горячий пар. Из-за парения в этом месте провалился асфальт. Как рассказывают местные жители, аварийная зона огорожена знаками, но работы до сих пор не ведутся.

— Когда было тепло на улице — пар был менее заметен. А сегодня утром на всю дорогу всё было затуманено паром, кипяток, асфальт просел. Знаки, конечно, повесили, что ведутся работы, но никто не работает, — говорит наша читательница Ирина.