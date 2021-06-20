В Новосибирске из-за горячего пара провалился асфальт. В СГК рассказали, когда отремонтируют

На проезжей части на пересечении улиц Ватутина и Блюхера в Ленинском районе Новосибирска уже две недели из колодца идет горячий пар. Из-за парения в этом месте провалился асфальт. Как рассказывают местные жители, аварийная зона огорожена знаками, но работы до сих пор не ведутся.
— Когда было тепло на улице — пар был менее заметен. А сегодня утром на всю дорогу всё было затуманено паром, кипяток, асфальт просел. Знаки, конечно, повесили, что ведутся работы, но никто не работает, — говорит наша читательница Ирина.
В Сибирской генерирующей компании (СГК) рассказали, что произошло и когда отремонтируют участок.
— На теплосети по улицам Ватутина-Блюхера сломалась плита перекрытия теплотрассы, на месте было выставлено ограждение и предупреждающие знаки. Ремонт сделают в ночь с 21 на 22 июня, чтобы не создавать существенных помех движению транспорта днем. Бригада заменит плиту, и подрядчик сразу приступит к асфальтированию, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.
В апреле на дороге в центре Новосибирска образовался разлом, который быстро окрестили «порталом в ад». Яма увеличивалась на глазах. Позже ее отремонтировали.