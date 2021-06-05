Пустили дело на самокат: силовики и правозащитники объявили войну кикшерингу

В 2021 году электросамокаты стали в России хитом сезона, в том числе потому что ряд крупных прокатных контор зашел в новые города. Но хитом они стали и в негативном смысле: количество происшествий начало переходить в качество. Первыми отреагировали силовики и законотворцы разных уровней, и мы подготовили для вас сводку с самокатного фронта. Он как раз замер в ожидании большого наступления.
Самокатчики против мегаполисов
Самый яркий пример «самокатной войны» — обыски полиции в петербургских офисах шеринговых компаний, связанные с расследованием уголовного дела по статье 238 УК РФ, то есть оказание услуг ненадлежащего качества. Поводом послужили несколько громких случаев, в частности, разборки самокатчиков с пешеходом, а также серия наездов на детей: уголовные дела возбуждены и в отношении водителей.
Но Питер — это лишь частный случай. Происшествия с самокатами фиксируются по всей России: в Челябинске под колеса попал пятилетний ребенок, в Донецке восьмилетний самокатчик столкнулся с машиной, в Новосибирске из-за пацанят на кикскутерах перевернулся автобус.
Самая же медийная история с участием самоката случилась в Москве, где нетрезвый солист Мариинского балета Давид Залеев получил тяжелейшие травмы головы.
Законотворцы против самокатчиков
Инициативы ограничить самокатное движение поперли с невиданной силой. В Самаре, например, предлагают запретить самокатчикам в возрасте до 16 лет появляться на проезжей части, что, впрочем, не решает проблему безопасности пешеходов. В Новосибирске обсуждают принудительные ограничения скорости на уровне 15–25 км/ч. Кстати, в ряде городов, например, Москве, Питере, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге, шеринговые сервисы уже ставят программные ограничения скорости в отдельных зонах. Однако законодательного требования лимитировать скорость нет, а максималка некоторых моделей достигает 30 км/ч.
Сейчас самокаты попадают в «серую зону» правил, поэтому разбор происшествий с ними вызывает массу споров. Автоюрист Лев Воропаев объсняет суть проблемы:
— Верховный суд РФ приравнял пользователей обычных самокатов к пешеходам, но не конкретизировал, касается ли это и электросамокатов: позиции по этому вопросу до сих пор нет. В случае столкновения электроскутер могут признать механическим транспортом, точнее, мопедом, а могут и не признать. В первом случае пользователь самоката считается водителем и должен соблюдать соответствующие правила движения, включая запрет на езду по тротуарам. Кроме того, за нанесение травм пешеходам самокатчику будет грозить ответственность по статье 12.24 КоАП (легкий и средний вред здоровью) или 264 УК РФ (тяжкий вред или гибель). Но это, подчеркну, только в случае, если при разборе инцидента самокат признан транспортным средством. Пока это лотерея. В любом случае компенсацию ущерба можно взыскать с виновника в гражданском порядке через суд.
С набором «антисамокатных мер» выступил Совет по правам человека (СПЧ), и помимо ограничения скорости в документе есть пункты об обязательном страховании ответственности (сейчас эта услуга добровольна), установке на самокаты госномеров, а еще — причисление электросамокатов к источникам повышенной опасности. Последнее, например, позволит травмированным пешеходам взыскивать компенсацию вне зависимости от степени вины самокатчика (статья 1079 ГК РФ). Близкую по духу инициативу ранее предлагал Национальный автомобильный союз: самокаты должны быть приравнены к мопедам, что подразумевает наличие прав категории М и запрещает езду по тротуарам.
Далеко не все согласны с этой позицией. Михаил Федотов, который раньше возглавлял совет при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества, видит лишь один путь — использовать уже существующий набор норм.
— Электросамокаты необходимо приравнять к велосипедам и использовать единообразный подход и только так можно гармонизировать дорожное движение и привести его к понятным стандартам.
Что касается идеи считать электросамокаты мопедами, эксперт иронизирует:
— Ну зачем тогда мелочиться: давай приравняем самокаты к автомобилям, а автомобилям разрешим ездить по тротуарам. Не нужно уходить в крайности.
Требования к велосипедистам прописаны в главе 24 ПДД и сформулированы довольно хитро. Например, приоритетные места для движения зависят от возраста водителя: до семи лет ездить можно в основном по пешеходным зонам, от 7 до 14 лет разрешается выезд на велосипедные дорожки, а для взрослых велосипедистов правила требуют ехать по велодорожке, а при ее отсутствии — по краю проезжей части или обочине. И лишь в крайнем случае, когда нет альтернатив, велосипедист может ехать по тротуару, где у пешеходов остается полный приоритет.
— Электросамокаты малой мощности нужно уравнять в правах с велосипедами, потому что сейчас они считаются пешеходами, и мы получаем таких «пешеходов», которые мчатся по МКАДу 60 км/ч, — считает координатор движения «Синие ведёрки» Дмитрий Зворыкин. — Как и велосипедисты, самокатчики должны двигаться преимущественно по проезжим частям, может быть, нужно контролировать их скорость. Сейчас они пользуются тротуарами для собственной безопасности, но тем самым они крадут безопасное пространство у пешеходов.
Хорошо, но ведь возникнет обратная проблема: когда в погожий день толпа прокатных кикскутеров помчится по проезжей части, в опасности будут и сами двухколесные, и водители машин.
— А посмотрите на европейские города Мюнхен, Берлин, Франкфурт — там и велосипеды, и самокаты едут по проезжим частям и да, бывает, что образуется пробка из них, но это в любом случае более цивилизованное решение, — парирует Дмитрий Зворынкин.
Почему проблемы с самокатами почти неразрешимы
Большая часть споров возникает из-за их неопределенного юридического статуса. В ПДД есть определение велосипеда (включая и электровелосипеды) и мопеда, но подходит ли под них самокат? Формальным критерием является наличие мотора мощностью более
В других же случаях к самокатчикам применяются «мопедные» требования, например, есть прецеденты, когда их весьма сурово наказывают за пьяную езду. А один «лишённик» решил скоротать время без машины за рулем самоката, но его транспорт отправился на штрафстоянку, а сам он — под арест. В Екатеринбурге девушка за рулем самоката попала в ДТП, и теперь ей грозит крупный штраф за езду без прав.
— Впервые ГИБДД озаботилось проблемой электросамокатов еще осенью 2017 года, но прошло четыре года, а так ничего и не изменилось, — говорит руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. — По нынешним правилам самокатчик — это быстрый пешеход, который обязан двигаться по тротуарам. Штрафы для самокатчиков, которых ГИБДД квалифицирует как водителей мопедов — это натягивание совы на глобус. Даже ребенок понимает, что самокат и мопед — это разные вещи. Минтранс предлагал достаточно разумные поправки к ПДД, которые вводили понятие средств индивидуальной мобильности, но проблема в том, что сейчас для ПДД действует так называемая «регуляторная гильотина», то есть их нельзя менять фрагментами, а только путем принятия нового документа.
Из быстрых мер реагирования Максим Едрышов предлагает приравнивание самокатов к велосипедам, чтобы их можно было считать транспортными средствами. Однако, считает он, в перспективе нужна более четкая классификация подобных транспортных средств:
— Необходимо прописывать технические характеристики для разных типов мобильного транспорта и устанавливать для них правила, — поясняет он. — Звучат, например, идеи считать скутеры со скоростью более 25 км/ч мопедами и запретить их импорт под видом самокатов.
ГИБДД чаще всего наказывает владельцев самокатов, а не пользователей прокатных сервисов, которые благоразумно снизили мощность мотора и формально вывели самокаты из-под требований ПДД к механическим транспортным средствам. Пока шеринговые самокаты являются транспортом вроде роликов или скейтборда, то есть уравнены в правах с пешеходами.
— В этой сфере, безусловно, нужно наводить порядок, — считает автоюрист Андрей Темников. — Проблема в том, что сейчас воспользоваться самокатом может абсолютно любой человек в любом состоянии: арендодатели никак не отслеживают, кто именно управляет их техникой. Я вспоминаю нашу молодость, когда были, например, мопеды «Карпаты» и «Рига», и все знали, что если объем двигателя больше 50 кубиков, нужно водительское удостоверение. Нынешние самокаты по динамике разгона быстрее тех мопедов, к тому же бесшумные, а правил для них никаких: они ездят по тротуарам, считая себя пешеходами, и по проезжим частям, считая себя транспортом. Проблема обостряется в случае ДТП, ведь что можно взять с десятилетнего «водителя», например? Нужно прописывать в ПДД требования к электросамокатам, как к мопедам и скутерам.
Он также отмечает, что в ряде городов прокатные фирмы начали вводить ограничения скорости для своих самокатов.
— Но пока это их добрая воля, а не требования законодательства, и это нужно менять.
Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец разделяют эту позицию:
— Проблема существует уже не первый год, и были попытки ввести понятие «средства индивидуальной мобильности» и разработать для них отдельные правила, но пока ничего не вышло. В том числе потому, что появилось множество нестандартных видов техники, которая вроде бы уже не велосипед, но и не мопед. Правила не успевают за изменениями.
Эксперт считает, что просто выхода из ситуации нет.
— Вся прелесть электросамокатов — это ездить по тротуарам. Противоречие зашито в самой концепции: самокатчикам хочется быстроты и адреналина, а пешеходом этого совсем не хочется. Поэтому напрашивается принудительное ограничение скорости для них, но при этом они просто перестанут пользоваться спросом, поэтому простого выхода тут нет. Да, звучат идеи настроить велодорожек, но даже по существующим спокойно разгуливают пешеходы, а велосипедисты и самокатчики продолжают ехать по тротуарам, поэтому это тоже небыстрое решение.
Впрочем, есть и призывы решить проблему цивилизованным образом, равняясь на западный опыт. Заместитель руководителя службы движения ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Грубый уверен, что единственным разумным вариантом является создание сети велодорожек, пригодных и для самокатчиков. Но разве это не длинный путь, ведь дорожки построят в лучшем случае через годы, а проблема обострилась уже сейчас?
— Не нужно преувеличивать сложность создания велодорожек, — поясняет он. — Это не вопрос технической возможности, это вопрос исключительно желания местных властей. Велодорожки оформляются с помощью разметки, где-то — знаками. Это не объект капитального строительства, который требует переноса коммуникаций и длительных согласований. Да, это серьезная работа, но она сводится к созданию проекта организации дорожного движения и только. В городах с широкими дорогами, как, например, Челябинск, я не вижу никаких проблем вообще. Самокатчикам не место на тротуарах, и допустить их туда можно только в местах с низким трафиком: да, если у нас по участку тротуара ездит, грубо, два самокатчика в сутки, можно оставить им такое право. Там, где идет большой поток людей и много самокатов, конфликты неизбежны, поэтому нужно убирать самокаты на специальные дорожки.
Судя по реакции полиции и законодателей, дни самокатной вседозволенности сочтены. При этом проблема вряд ли решится враз, поскольку внесение любых изменений в ПДД и другие нормативы — процесс небыстрый (не говорят о контроле этих ограничений). Уже неоднократно обсуждалось добавление в правила нового понятия: средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся моноколеса, электросамокаты и даже ролики, в общем, всё, что не дотягивает до велосипеда или мопеда. Однако законопроект оказался сырым и реализован не был, в том числе из-за спорных требований к СИМам. Например, планировалось запретить им езду по проезжей части (кроме специальных машин, оборудованных фарами, стоп-сигналами и так далее). При этом скорость на тротуарах ограничивалась величиной 20 км/ч, а этого вполне достаточно, чтобы нанести пешеходу тяжелые травмы.