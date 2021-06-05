Пустили дело на самокат: силовики и правозащитники объявили войну кикшерингу

ГИБДД чаще всего наказывает владельцев самокатов, а не пользователей прокатных сервисов, которые благоразумно снизили мощность мотора и формально вывели самокаты из-под требований ПДД к механическим транспортным средствам. Пока шеринговые самокаты являются транспортом вроде роликов или скейтборда, то есть уравнены в правах с пешеходами.



— В этой сфере, безусловно, нужно наводить порядок, — считает автоюрист Андрей Темников. — Проблема в том, что сейчас воспользоваться самокатом может абсолютно любой человек в любом состоянии: арендодатели никак не отслеживают, кто именно управляет их техникой. Я вспоминаю нашу молодость, когда были, например, мопеды «Карпаты» и «Рига», и все знали, что если объем двигателя больше 50 кубиков, нужно водительское удостоверение. Нынешние самокаты по динамике разгона быстрее тех мопедов, к тому же бесшумные, а правил для них никаких: они ездят по тротуарам, считая себя пешеходами, и по проезжим частям, считая себя транспортом. Проблема обостряется в случае ДТП, ведь что можно взять с десятилетнего «водителя», например? Нужно прописывать в ПДД требования к электросамокатам, как к мопедам и скутерам.



Он также отмечает, что в ряде городов прокатные фирмы начали вводить ограничения скорости для своих самокатов.



— Но пока это их добрая воля, а не требования законодательства, и это нужно менять.



Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец разделяют эту позицию:



— Проблема существует уже не первый год, и были попытки ввести понятие «средства индивидуальной мобильности» и разработать для них отдельные правила, но пока ничего не вышло. В том числе потому, что появилось множество нестандартных видов техники, которая вроде бы уже не велосипед, но и не мопед. Правила не успевают за изменениями.



Эксперт считает, что просто выхода из ситуации нет.



— Вся прелесть электросамокатов — это ездить по тротуарам. Противоречие зашито в самой концепции: самокатчикам хочется быстроты и адреналина, а пешеходом этого совсем не хочется. Поэтому напрашивается принудительное ограничение скорости для них, но при этом они просто перестанут пользоваться спросом, поэтому простого выхода тут нет. Да, звучат идеи настроить велодорожек, но даже по существующим спокойно разгуливают пешеходы, а велосипедисты и самокатчики продолжают ехать по тротуарам, поэтому это тоже небыстрое решение.



Впрочем, есть и призывы решить проблему цивилизованным образом, равняясь на западный опыт. Заместитель руководителя службы движения ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Грубый уверен, что единственным разумным вариантом является создание сети велодорожек, пригодных и для самокатчиков. Но разве это не длинный путь, ведь дорожки построят в лучшем случае через годы, а проблема обострилась уже сейчас?



— Не нужно преувеличивать сложность создания велодорожек, — поясняет он. — Это не вопрос технической возможности, это вопрос исключительно желания местных властей. Велодорожки оформляются с помощью разметки, где-то — знаками. Это не объект капитального строительства, который требует переноса коммуникаций и длительных согласований. Да, это серьезная работа, но она сводится к созданию проекта организации дорожного движения и только. В городах с широкими дорогами, как, например, Челябинск, я не вижу никаких проблем вообще. Самокатчикам не место на тротуарах, и допустить их туда можно только в местах с низким трафиком: да, если у нас по участку тротуара ездит, грубо, два самокатчика в сутки, можно оставить им такое право. Там, где идет большой поток людей и много самокатов, конфликты неизбежны, поэтому нужно убирать самокаты на специальные дорожки.



Судя по реакции полиции и законодателей, дни самокатной вседозволенности сочтены. При этом проблема вряд ли решится враз, поскольку внесение любых изменений в ПДД и другие нормативы — процесс небыстрый (не говорят о контроле этих ограничений). Уже неоднократно обсуждалось добавление в правила нового понятия: средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся моноколеса, электросамокаты и даже ролики, в общем, всё, что не дотягивает до велосипеда или мопеда. Однако законопроект оказался сырым и реализован не был, в том числе из-за спорных требований к СИМам. Например, планировалось запретить им езду по проезжей части (кроме специальных машин, оборудованных фарами, стоп-сигналами и так далее). При этом скорость на тротуарах ограничивалась величиной 20 км/ч, а этого вполне достаточно, чтобы нанести пешеходу тяжелые травмы.

