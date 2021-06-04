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На остановке «Магазин "Уют"» появился павильон с мачтой до шестого этажа — мы выяснили, зачем она нужна

Необычный павильон недавно подключили к электричеству

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Всего в городе 8 таких остановок

Всего в городе 8 таких остановок

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В Новосибирске появились остановки с мачтами высотой до шестого этажа

На остановке «Магазин "Уют"» в Заельцовском районе появился остановочный павильон с голосовым помощником и высокой мачтой.

— На «Уюте» поставили «умную» остановку с гигантской мачтой. Она достает шестого этажа. Монитор, голосовой помощник, 4 камеры наблюдения, — написал в редакцию НГС читатель.

Остановка оснащена голосовым помощником

Остановка оснащена голосовым помощником

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Как оказалось, остановку поставили около месяца назад, но работать она начинает только сейчас — недавно павильон подключили к электричеству. Остановку поставила новосибирская телекоммуникационная компания «Интекко», как рассказал НГС ее руководитель Иван Крючков, сейчас на объекте идут пусконаладочные работы:

— Особенность остановки в том, что это остановка с интегрированной базовой станцией. По сути, это нишевое решение для развития базовых сетей. Как в Москве развивается связь: ставится огромный столб, поверх него базовая станция. Мы решили от этой модели отойти, потому что в связи со сменой технологических поколений с 4G на 5G сеть придется сильно уплотнять. По нашему мнению, можно сделать некий объект, который не только будет развивать связь, но еще и будет общественно полезным для города, — пояснил Иван Крючков.

Базовая станция — системный комплекс приемопередающей аппаратуры, осуществляющей централизованное обслуживание группы оконечных абонентских устройств. То есть базовые станции передают сигнал на различные устройства.

По словам Ивана Крючкова, мачта остановки как раз отвечает за связь и обеспечивает работу всех передающих и принимающих устройств остановки. Кроме того, остановка оснащена информационным табло и камерами высокого разрешения.

Иван Крючков рассказал, что «Интекко» установила уже 8 таких смарт-остановок в Новосибирске. Павильоны стоят на Даргомыжского, «Сибирском Кадетском корпусе», на жилмассиве «Весенний», на Твардовского (ж/м Березовое), на Звездной (Первомайский район), на Выборной (Склады, Ключ-Камышенское плато) и в Краснообске (Сергиево-Казанский Храм).

— Мы делаем это на свои средства. Мы — компания новосибирская и занимаемся этим проектом специально, мы чувствуем свою миссию в этом плане. Новосибирск должен выглядеть достойным звания третьего города России, — сказал Иван Крючков. Размещение было согласовано с властями.

Название остановки оснащено световым кубом и будет подсвечиваться в темноте

Название остановки оснащено световым кубом и будет подсвечиваться в темноте

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Столб на остановке по сути выполняет функции базовой станции

Столб на остановке по сути выполняет функции базовой станции

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Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы

Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы

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По словам Ивана Крючкова, «Интекко» не только установила павильон, но и следит за его содержанием — регулярно делает уборку

По словам Ивана Крючкова, «Интекко» не только установила павильон, но и следит за его содержанием — регулярно делает уборку

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Компания установила павильон на свои средства и работает на самоокупаемость

Компания установила павильон на свои средства и работает на самоокупаемость

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Остановка оснащена камерой, которая показывает в том числе приближающийся транспорт

Остановка оснащена камерой, которая показывает в том числе приближающийся транспорт

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Сейчас в городе 8 таких остановок

Сейчас в городе 8 таких остановок

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Скамейки специально оборудовали разделителем, чтобы на них нельзя было лечь

Скамейки специально оборудовали разделителем, чтобы на них нельзя было лечь

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Иван Крючков подчеркнул, что их проекты не относятся к провалившейся городской концессии по «умным» остановкам. Ранее мэрия объявляла о создании сети «умных» остановок общественного транспорта по концессии — то есть с участием частных инвесторов. 25 марта этого года не состоялся объявленный мэрией конкурс, потому что никто не заявился на торги. 250 новых остановок хотели построить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Мэрия планировала заключить концессионное соглашение на 15 лет с ежеквартальной оплатой 174 тысячи рублей. Чиновники желали оснастить остановки камерами видеонаблюдения и системой оперативной связи, 56 из них должны были совместить с торговыми павильонами.

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городская средаконцессиябизнес
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