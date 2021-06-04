На остановке «Магазин "Уют"» появился павильон с мачтой до шестого этажа — мы выяснили, зачем она нужна

— Особенность остановки в том, что это остановка с интегрированной базовой станцией. По сути, это нишевое решение для развития базовых сетей. Как в Москве развивается связь: ставится огромный столб, поверх него базовая станция. Мы решили от этой модели отойти, потому что в связи со сменой технологических поколений с 4G на 5G сеть придется сильно уплотнять. По нашему мнению, можно сделать некий объект, который не только будет развивать связь, но еще и будет общественно полезным для города, — пояснил Иван Крючков.

Базовая станция — системный комплекс приемопередающей аппаратуры, осуществляющей централизованное обслуживание группы оконечных абонентских устройств. То есть базовые станции передают сигнал на различные устройства.



По словам Ивана Крючкова, мачта остановки как раз отвечает за связь и обеспечивает работу всех передающих и принимающих устройств остановки. Кроме того, остановка оснащена информационным табло и камерами высокого разрешения.

Иван Крючков рассказал, что «Интекко» установила уже 8 таких смарт-остановок в Новосибирске. Павильоны стоят на Даргомыжского, «Сибирском Кадетском корпусе», на жилмассиве «Весенний», на Твардовского (ж/м Березовое), на Звездной (Первомайский район), на Выборной (Склады, Ключ-Камышенское плато) и в Краснообске (Сергиево-Казанский Храм).