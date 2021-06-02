Новосибирец несколько месяцев проводил полеты на старом самолете без лицензии

Суд оштрафовал директора туристического клуба за полеты без лицензии
На 100 тысяч оштрафовали новосибирца, который организовывал воздушные экскурсии на старом самолете и без лицензии.
Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, с января по июнь 2020 года на территории аэропорта Северный предприниматель организовывал платные прогулочные полеты на легкомоторном самолете, в том числе с возможностью «порулить» судном.
— При этом воздушное судно не отвечало требованиям безопасности полетов, а именно был превышен назначенный ресурс фюзеляжа самолета, имелась полная выработка ресурса двигателя и воздушного винта, поэтому судно не имело права осуществлять какие-либо полеты, — сообщили следователи на транспорте.
В полиции на транспорте рассказали, что экскурсии организовывал спортивно-туристический клуб. Кроме того, что самолет не отвечал требованиям безопасности, у клуба не было специальной лицензии.
— На конструкции самолета имелись множественные повреждения в виде трещин на крыльях, шасси, капоте двигателя и следы подтеков топлива, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Директора спортивно-туристического клуба признали виновным по
Этой весной под Новосибирском спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами сотен людей. Инцидент произошел на Обском море. Тогда выяснилось, что самолет относится к аэродрому Мочище. Директор учреждения Александр Осокин попросил прислать ему видео и пообещал разобраться в ситуации.
— Это, конечно, безобразие. Так делать нельзя. Сейчас будем жестко разбираться с этим, — рассказал Александр Осокин.