Новосибирец несколько месяцев проводил полеты на старом самолете без лицензии

На 100 тысяч оштрафовали новосибирца, который организовывал воздушные экскурсии на старом самолете и без лицензии.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, с января по июнь 2020 года на территории аэропорта Северный предприниматель организовывал платные прогулочные полеты на легкомоторном самолете, в том числе с возможностью «порулить» судном.

— При этом воздушное судно не отвечало требованиям безопасности полетов, а именно был превышен назначенный ресурс фюзеляжа самолета, имелась полная выработка ресурса двигателя и воздушного винта, поэтому судно не имело права осуществлять какие-либо полеты, — сообщили следователи на транспорте.