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Новосибирец несколько месяцев проводил полеты на старом самолете без лицензии

Мужчине назначили штраф в 100 тысяч

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Самолет относился к аэропорту Северный

Самолет относился к аэропорту Северный

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Суд оштрафовал директора туристического клуба за полеты без лицензии

На 100 тысяч оштрафовали новосибирца, который организовывал воздушные экскурсии на старом самолете и без лицензии.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, с января по июнь 2020 года на территории аэропорта Северный предприниматель организовывал платные прогулочные полеты на легкомоторном самолете, в том числе с возможностью «порулить» судном.

— При этом воздушное судно не отвечало требованиям безопасности полетов, а именно был превышен назначенный ресурс фюзеляжа самолета, имелась полная выработка ресурса двигателя и воздушного винта, поэтому судно не имело права осуществлять какие-либо полеты, — сообщили следователи на транспорте.

В полиции на транспорте рассказали, что экскурсии организовывал спортивно-туристический клуб. Кроме того, что самолет не отвечал требованиям безопасности, у клуба не было специальной лицензии.

— На конструкции самолета имелись множественные повреждения в виде трещин на крыльях, шасси, капоте двигателя и следы подтеков топлива, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Директора спортивно-туристического клуба признали виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Заельцовский районный суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Этой весной под Новосибирском спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами сотен людей. Инцидент произошел на Обском море. Тогда выяснилось, что самолет относится к аэродрому Мочище. Директор учреждения Александр Осокин попросил прислать ему видео и пообещал разобраться в ситуации.

— Это, конечно, безобразие. Так делать нельзя. Сейчас будем жестко разбираться с этим, — рассказал Александр Осокин.

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безопасностьУТ МВД
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