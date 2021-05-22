«Иногда люди пугаются»: как депутат Горсовета 4 года передвигается по Новосибирску на моноколесе

Новосибирский депутат рассказал, как заменил личное авто моноколесом
Электросамокаты и моноколеса на улицах Новосибирска — штука не новая. Но в последнее время их передвижение по тротуарам стало острой проблемой в городе: всё чаще электросамокатчики сталкиваются с обычными пешеходами. Просто на улицах Новосибирска появились тысячи самокатов от двух кикшеринговых компаний, которые довольно просто взять в аренду на любой срок. Депутат Горсовета Сергей Бойко уже четыре года с апреля по ноябрь передвигается по городу преимущественно на моноколесе. Политик решил поделиться своим видением проблемы и «тротуарным компромиссом», который может помочь разрешить эту проблему. Далее — от первого лица.
К моноколесу я пришел осознанно. Я живу и работаю в основном в центре, перемещаюсь между разными точками достаточно активно, но на это перемещение хочу тратить как можно меньше времени. С моноколесом по городу, как правило, сильно быстрее, потому что ему не нужно искать парковку и не страшны пробки в отличие от авто; сильно гибче, потому что оно доступно круглосуточно, в отличие от общественного транспорта; а в отличие от велосипеда, с ним можно в метро. И вот, собственно, схема моноколесо + метро (+ электричка, если надо в Академгородок) позволяет мне добираться на 70% территории города быстрее, чем по пробкам, а на деньги, сэкономленные на оплате такси/автокредита, я предпочитаю путешествовать. Часто еще спрашивают, почему моноколесо, а не самокат. Тут всё просто: по нашим убитым тротуарам с кучей ям и неровностей проехать больше пары-тройки километров на цельнолитых 8-дюймовых колесах — мука. На 16-дюймовом с воздушной камерой сильно легче.
Почему же ехать по тротуару, а не по дороге? Дело в том, что именно так предписывают наши ПДД. В отличие от велосипедистов пользователи электротранспорта по федеральному законодательству приравнены к пешеходам, и везде, где нет велодорожек, они обязаны перемещаться по тротуару. Я сам бы предпочел передвигаться по дороге: она сильно ровнее и по ней можно ехать быстрее.
Собственно, ехать по тротуару — это практически единственное, что предписывают федеральные правила. Ни ограничений скорости, ни алгоритмов как разминуться с коллегами, даже спешиваться на пешеходном переходе не требуется. Так что за эти годы пришлось выработать ряд собственных правил.
Скорость
Когда перемещаюсь по городу, независимо от времени суток, всегда програмно ограничиваю скорость устройства в 20 км/ч (а так моя модель разгоняется до 40 км/ч). На 20, даже если что-то пойдет не так, я и сам не убьюсь, и других пешеходов не покалечу. На колесе нет спидометра, и жесткое ограничение уберегает от того, чтобы увлечься и разогнаться. По факту, даже при 20 км/ч можно ехать только там, где редки пешеходы и тротуар позволяет не приближаться к ним ближе метра. По загруженным улицам и паркам не стоит ехать быстрее 10–15 км/ч. Это скорость бегущего человека — такого люди в основном не пугаются. И опять же больше контроля. Если в поле зрения маленькие дети — снижаем скорость до 5–6 км/ч, и не потому, что дети непредсказуемы. Взрослые пешеходы не менее непредсказуемы, уж поверьте. Просто дети хрупкие, и любое столкновение недопустимо. Шесть километров в час — это скорость пешехода, я на такой останавливаюсь мгновенно. Вообще, когда соберетесь гонять по паркам, помните, что напуганная вашими маневрами мама ребенка может быть опаснее многотонного большегруза.
Переходы
На нерегулируемых переходах я, как правило, спешиваюсь. Надо понимать, что водитель авто на переходе ожидает именно пешехода, а тут ему поперек вылетит такое чудо на колесах. Я не хочу сильно удивлять человека, от которого зависит моя жизнь. На регулируемых переходах обычно не спешиваюсь. Водители, поворачивающие направо, неторопливы и внимательны, нормально разъезжаемся. Но, опять же, скорость не выше 6–7 км/ч — нельзя создавать сюрпризов. Да и другие пешеходы нервничают, когда они на дороге, а мимо них что-то летает. Ну и смотреть, конечно, в оба: кто, что и куда. Основа безопасности — это не сигналы светофора, а внимательность и предсказуемость.
Приоритеты
Лично я считаю, что на тротуаре однозначно приоритет у человека, который передвигается на своих двоих. Пешеходы — хозяева тротуара, а «колесники» — в гостях, пока своей отдельной дорожки нет. Поэтому использование звонков, пищалок и прочих окриков считаю недопустимым. Мешающего — объедь; медленного — подожди; встречного — пропусти. Допустимая коммуникация, если какая-то компашка перегородила весь тротуар и двигается не спеша, замедлиться до их скорости и вежливо попросить пропустить. По моему опыту, люди всегда нормально на такое реагируют, конфликтов не возникает. В целом, объезжать стараюсь по максимальному радиусу, перед встречными надо перестраиваться заранее. Не могу сказать, что всегда идеально получается, все-таки моноколесо — всё еще необычная штука, иногда люди пугаются, как медленно не едь. Но стремиться надо. Пешеходу на городском тротуаре должно быть спокойно и комфортно.
Следование этим правилам обеспечивает приемлемую безопасность как для меня, так и для других участников. За четыре года и более десяти тысяч километров — реально неприятных ситуаций с другими участниками и последствиями было три. Пару лет назад столкнулся в Первомайском сквере с велосипедистом. Он двигался навстречу и вместо того, чтобы принять вправо, неожиданно резко начал уходить влево — там мы и встретились. К счастью, пострадала только техника. Мне пришлось поменять боковую панель за 1000 рублей. Оппоненту выпрямить пару спиц. Хотя допускаю, что он мог моральный ущерб получить в первые 7 секунд, когда я еще не успел вернуть контроль над эмоциями, но уже успел объяснить, что мы не в Великобритании.
Более неприятная история была в прошлом году, когда на меня из-за угла на самокате вылетел ребенок лет 10–12 на скорости километров 30–35 (да, современные самокаты такое умеют). Чтобы с ребенком не столкнуться, мне пришлось обнять столб, что принесло дополнительные доходы одной стоматологической клинике. Искренне не понимаю родителей, которые детям разрешают такие развлечения. Тут надо или его самим сопровождать, или скорость детских покатушек принудительно ограничивать до 10 км/ч. Ладно, про других людей не думают, но это и для самого наездника опасно. Тем более по нашим тротуарам. Будет вместо одной из плиток ямка с песком, такого валом, например, на Красном проспекте, и всё, полетели.
И однажды в 2019 году мы с женой при параллельной езде не поместились в узком месте на Советской, возвращаясь домой в 4 часа ночи из бара. Колеса починили, отношения укрепили, но появилось еще одно неупомянутое выше правило: если собираешься на тусовку с алкоголем, колеса лучше оставить дома.
Это было про личный опыт, а теперь расскажу, как я вижу организацию электротранспорта в городе и к чему планирую двигать нашу мэрию.
1. И чиновникам мэрии, и другим участникам процесса надо понять и принять важный момент: индивидуальный электротранспорт, как и велосипеды, — это не игрушки, не развлекушки, не хайповые девайсы. Это именно транспорт. Современный, экологичный, удобный, быстрый. Заменяющий части жителей личное авто, общественный транспорт или такси и при этом требующий от городских властей намного меньше места и внимания. Уже сегодня в Новосибирске речь идет о десятках тысяч устройств и миллионах поездок. Дальше — больше. Сложность в том, что для этого понимания нам, вероятно, придется поменять мэра. Ибо Анатолий Локоть уверен, что всё, что не «Камри» с водителем, — то не транспорт. «Катайтесь на набережной».
2. Никакие правила и ограничения не обеспечат полной безопасности пешеходов, пока «колесники» ездят по тротуарам. Городу нужна инфраструктура. Любая реконструкция любой сколько-нибудь важной улицы должна приводить к появлению там не только дороги, но и велодорожки с нормальным тротуаром. К слову, тротуар — это не просто замкнутый кусок асфальта, но и съезды, и пандусы. Кроме пешеходов и самокатчиков в городе бывают еще детские, инвалидные коляски и другие маломобильные горожане. Жители это прекрасно понимают, как показал опрос про самокаты на сайте мэрии. Осталось мэру понять.
3. Тут наступлю на горло собственной песне: я большой сторонник сознательности и ответственности и противник любых избыточных запретов, но. Инфраструктура может будет завтра, а тысячи самокатов на тротуарах уже сегодня. Везде, где нет велодорожек (пока везде), скорость на тротуаре должна быть ограничена 18–20 км/ч. На особо плотных улицах — 12–15 км/ч. Иначе — травматология. Полиция нам, конечно, не поможет. Для арендных самокатов ограничения легко реализовать програмно, для личных — создадим основу для экспертиз и гражданских исков.
4. Мэрия намекает, что неплохо бы самокатчикам платить за парковки. Постойте, а почему тогда «Камри» мэра возле дорогих ресторанов паркуется бесплатно? На муниципальной земле, между прочим. Почему у чиновников и депутатов бесплатные парковки в центре? В общем, плату за парковки самокатов с мэром можно обсуждать, когда мэр начнет платить за парковку своего авто. Но есть другой вопрос с парковками. Арендные самокаты сбиваются в кучки и могут мешать пешеходам. Это тоже нужно регулировать. Приложения для арендных самокатов позволяют ограничивать зоны парковок. Муниципалитет должен сформировать правила, удобные и для пешеходов, и для пользователей. На тротуарах у́же полутора метров — не паркуемся, ближе трех метров от автобусных остановок — не паруемся и
5. Вождение в пьяном виде, малолетними детьми и прочие такие моменты — пресечь. Здесь интересы владельцев самокатов и пешеходов полностью совпадают. Владельцы прокатов готовы реагировать на жалобы и блокировать такие аккаунты. Ну а для личных опять же — полиция, экспертиза, суд.
Самокатчики могут, конечно, задаться вопросом: зачем все эти ограничения? Нам и так хорошо. Но тут всё очень просто. Или сегодня мы находим компромиссы между разными пользователями городских улиц, или завтра пешеходы выйдут на массовые протесты с требованием убрать колеса с тротуаров. А на дорогу — нельзя.
P. S. Я постараюсь прочитать комментарии к этому тексту, так что если есть какие-то предложения, замечания — пишите. Также меня легко найти в соцсетях, я их веду лично, можно писать и там.
20 мая НГС опубликовал 10 полезных карточек про электросамокаты: почему самокатеры носятся среди пешеходов и что им грозит за наезд на пешехода.
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