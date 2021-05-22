«Иногда люди пугаются»: как депутат Горсовета 4 года передвигается по Новосибирску на моноколесе

К моноколесу я пришел осознанно. Я живу и работаю в основном в центре, перемещаюсь между разными точками достаточно активно, но на это перемещение хочу тратить как можно меньше времени. С моноколесом по городу, как правило, сильно быстрее, потому что ему не нужно искать парковку и не страшны пробки в отличие от авто; сильно гибче, потому что оно доступно круглосуточно, в отличие от общественного транспорта; а в отличие от велосипеда, с ним можно в метро. И вот, собственно, схема моноколесо + метро (+ электричка, если надо в Академгородок) позволяет мне добираться на 70% территории города быстрее, чем по пробкам, а на деньги, сэкономленные на оплате такси/автокредита, я предпочитаю путешествовать. Часто еще спрашивают, почему моноколесо, а не самокат. Тут всё просто: по нашим убитым тротуарам с кучей ям и неровностей проехать больше пары-тройки километров на цельнолитых 8-дюймовых колесах — мука. На 16-дюймовом с воздушной камерой сильно легче.



Почему же ехать по тротуару, а не по дороге? Дело в том, что именно так предписывают наши ПДД. В отличие от велосипедистов пользователи электротранспорта по федеральному законодательству приравнены к пешеходам, и везде, где нет велодорожек, они обязаны перемещаться по тротуару. Я сам бы предпочел передвигаться по дороге: она сильно ровнее и по ней можно ехать быстрее.

