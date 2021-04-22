На Левый берег пришёл популярный круглосуточный шеринг самокатов: как пользоваться и какие цены

На электросамокатах Whoosh теперь можно доехать до площади Маркса в Новосибирске — сервис существенно расширил зону действия. К тому же теперь горожанам не придется искать парковку. Правда, возможно, придется искать сами самокаты.



Сервис шеринга самокатов Whoosh пришел в Новосибирск в прошлом году. Сначала его услуги стали доступны в Академгородке, а в августе зона действия покрыла весь центр города от площади Калинина до Речного вокзала. Whoosh — это не просто прокат, а вид своеобразного общественного транспорта, который в последние 10 лет активно развивается во всем мире.