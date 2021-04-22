На Левый берег пришёл популярный круглосуточный шеринг самокатов: как пользоваться и какие цены

На электросамокатах Whoosh теперь можно доехать до площади Маркса в Новосибирске — сервис существенно расширил зону действия. К тому же теперь горожанам не придется искать парковку. Правда, возможно, придется искать сами самокаты.
Сервис шеринга самокатов Whoosh пришел в Новосибирск в прошлом году. Сначала его услуги стали доступны в Академгородке, а в августе зона действия покрыла весь центр города от площади Калинина до Речного вокзала. Whoosh — это не просто прокат, а вид своеобразного общественного транспорта, который в последние
Пользователь может взять самокат в одном месте, доехать до нужной ему точки и (если она находится в зоне покрытия сервиса) оставить устройство в любом разрешенном месте. В прошлом году это нужно было делать на парковках (хотя отдельные пользователи бросали самокаты где попало). Сейчас самокат можно оставить где удобно — новый пользователь найдет его по карте, в приложении.
Существенно расширилась и зона действия сервиса. Теперь она включает значительную часть левобережной половины города, ограниченную улицами Немировича-Данченко, Станиславского и Котовского. Зона покрытия пока не сплошная, Левый и Правый берега связывают два коридора: Октябрьский мост и проезд Энергетиков с Димитровским мостом. Самокаты впервые появились в районе площади Маркса утром
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение, через которое можно будет и найти ближайших самокат, и оплатить поездку банковской картой. Стоимость пользования сервисом начинается с 30 рублей (столько обойдется простое разблокирование устройства), после чего пользователю будет начисляться по 4 рубля за каждую минуту. При этом на карте должно быть как минимум 500 рублей, которые будут сразу заблокированы для оплаты поездки.
Сервис работает круглосуточно, чтобы пользователям было проще найти самокаты в темноте, ночью у них включается специальная подсветка.
«Шеринг» — не просто способ организации услуг, а своего рода новое явление в экономике и общественной жизни в целом. Идея состоит в том, что человеку не обязательно обладать лично многими вещами, даже если он пользуется ими регулярно. Первая попытка создать транспортную систему на основе шеринга (на основе велосипедов) была предпринята во Французской Ла Рошели еще в 1974 году, однако в нынешнем виде она заработала лишь в 2005 году в Лионе (Франция). Но мировой успех «велосипедошернгу» пришел только с появлением системы Velib в Париже в 2007 году. А с появлением современных моделей электросамокатов, подобные системы стали пользоваться уже именно этим видом транспорта.
Более комфортным видом этой модели организации общественного транспорта является каршеринг. В декабре прошлого года авто обозреватель НГС Дмитрий Косенко поговорил с пользователями этого сервиса в Новосибирске, которые рассказали о плюсах и минусах этого транспорта.