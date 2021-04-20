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ФАС рассмотрела жалобу фирмы, проигравшей миллиардный контракт на строительство Восточного обхода

«Хотьковский автомост» припомнил «Новосибирскавтодору» арест одного из директоров, но это не помогло оспорить итоги аукциона

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Работы планируют начать <nobr class="_">1 июня</nobr>

Работы планируют начать 1 июня

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ФАС рассмотрела жалобу на аукцион по Восточному обходу Новосибирска

Федеральная антимонопольная служба не согласилась с жалобой «Хотьковского автомоста» к «Сибуправтодору». Подмосковная фирма участвовала в торгах на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью в 3 миллиарда 700 миллионов рублей, но проиграла новосибирским дорожникам и обратилась в ФАС.

Результаты аукциона на строительство стали известны 5 апреля. Победила компания «Новосибирскавтодор». Вторым участником торгов был «Хотьковский автомост». Спустя несколько дней эта фирма попыталась опротестовать результаты аукциона. В жалобе говорилось, что заказчик допустил нарушения при оценке заявок по критерию о квалификации участников.

— Также известно, что один из директоров АО «Новосибирскавтодор» привлечен по статьям 290, 291, 291.1 УК РФ, что может нарушать пункты 7 и 7.1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, — говорится в тексте жалобы.

В этой статье прописано, что у руководителя компании-участника закупки не должно быть судимости по вышеуказанным статьям (незаконная предпринимательская деятельность, получение взятки и посредничество во взяточничестве). А в декабре действительно арестовали Сергея Илюшина, директора «Новосибирскавтодора» по эксплуатации и содержанию дорог.

В этот вторник, 20 апреля, первый заместитель начальника «Сибуправтодора» Дмитрий Батурин заявил, что ФАС уже рассмотрела жалобу.

— По мнению ФАС, заказчик «Сибуправтодор» в определении победителя нарушения законодательства не допустил. Мы надеемся, что сегодня до конца дня ФАС такое решение представит, что позволит нам завтра заключить контракт с победителем. И мы продолжим в ближайшее время работы по строительству Восточного обхода, — рассказал Дмитрий Батурин во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

НГС не удалось связаться с «Хотьковским автомостом», чтобы получить комментарий об этой ситуации.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Хотьковский автомост» было основано в октябре 1998 года в Сергиевом Посаде. К видам деятельности компании относится строительство дорог, магистралей, мостов, тоннелей, железных дорог и метро. Также она занимается инженерными коммуникациями, производством металлоконструкций и другими видами работ. Уставный капитал компании — 38 631 768 рублей.

Главу новосибирского Территориального управления автомобильных дорог Михаила Чуманова задержали в конце декабря прошлого года. Несмотря на это аресты и увольнения дорожников продолжились. НГС разбирался в том, какие чиновники связаны с громким арестом. Посмотрите в нашей инфографике.

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Восточный обходгосзакупкиконтрактремонт дорогСибуправтодор
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