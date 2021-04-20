ФАС рассмотрела жалобу фирмы, проигравшей миллиардный контракт на строительство Восточного обхода

Федеральная антимонопольная служба не согласилась с жалобой «Хотьковского автомоста» к «Сибуправтодору». Подмосковная фирма участвовала в торгах на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью в 3 миллиарда 700 миллионов рублей, но проиграла новосибирским дорожникам и обратилась в ФАС.

Результаты аукциона на строительство стали известны 5 апреля . Победила компания «Новосибирскавтодор». Вторым участником торгов был «Хотьковский автомост». Спустя несколько дней эта фирма попыталась опротестовать результаты аукциона. В жалобе говорилось, что заказчик допустил нарушения при оценке заявок по критерию о квалификации участников.