ФАС рассмотрела жалобу фирмы, проигравшей миллиардный контракт на строительство Восточного обхода

ФАС рассмотрела жалобу на аукцион по Восточному обходу Новосибирска
Федеральная антимонопольная служба не согласилась с жалобой «Хотьковского автомоста» к «Сибуправтодору». Подмосковная фирма участвовала в торгах на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью в
Результаты аукциона на строительство стали известны
— Также известно, что один из директоров АО «Новосибирскавтодор» привлечен по
В этой статье прописано, что у руководителя компании-участника закупки не должно быть судимости по вышеуказанным статьям (незаконная предпринимательская деятельность, получение взятки и посредничество во взяточничестве). А в декабре действительно арестовали Сергея Илюшина, директора «Новосибирскавтодора» по эксплуатации и содержанию дорог.
В этот вторник, 20 апреля, первый заместитель начальника «Сибуправтодора» Дмитрий Батурин заявил, что ФАС уже рассмотрела жалобу.
— По мнению ФАС, заказчик «Сибуправтодор» в определении победителя нарушения законодательства не допустил. Мы надеемся, что сегодня до конца дня ФАС такое решение представит, что позволит нам завтра заключить контракт с победителем. И мы продолжим в ближайшее время работы по строительству Восточного обхода, — рассказал Дмитрий Батурин во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.
НГС не удалось связаться с «Хотьковским автомостом», чтобы получить комментарий об этой ситуации.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Хотьковский автомост» было основано в октябре 1998 года в Сергиевом Посаде. К видам деятельности компании относится строительство дорог, магистралей, мостов, тоннелей, железных дорог и метро. Также она занимается инженерными коммуникациями, производством металлоконструкций и другими видами работ. Уставный капитал компании —
Главу новосибирского Территориального управления автомобильных дорог Михаила Чуманова задержали в конце декабря прошлого года. Несмотря на это аресты и увольнения дорожников продолжились. НГС разбирался в том, какие чиновники связаны с громким арестом. Посмотрите в нашей инфографике.