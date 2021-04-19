Большегрузам запретили ездить почти по всему Новосибирску (но есть исключения). Список улиц и карта

В Новосибирске вводят ограничения для грузовиков
В Новосибирске большегрузам запретят ездить по некоторым улицам до конца весны. Это следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.
Ограничения связаны с «переувлажнением дорог» в весенний период и должны помочь сохранить их в целости.
— Ввести с 19.04.2021 по 24.05.2021 на автомобильных дорогах временное ограничение движения транспортных средств: с грузом или без груза — с нагрузкой на ось более
Исключение составят Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе и улица Немировича-Данченко.
К спецтехнике и технологическим грузам, которые попадают под ограничение, относятся бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, железнодорожные контейнеры, самоходная специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).
На время ограничения в городе установят специальные знаки.
В начале марта в Новосибирске тоже ограничивали движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидались снегопад и метель, которые снизили пропускную способность дорог.