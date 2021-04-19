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Большегрузам запретили ездить почти по всему Новосибирску (но есть исключения). Список улиц и карта

Так мэрия хочет защитить дороги от износа

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Большегрузам придется объезжать некоторые улицы до конца мая&nbsp;

Большегрузам придется объезжать некоторые улицы до конца мая 

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В Новосибирске вводят ограничения для грузовиков с 19 апреля 2021 года

В Новосибирске большегрузам запретят ездить по некоторым улицам до конца весны. Это следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.

Ограничения связаны с «переувлажнением дорог» в весенний период и должны помочь сохранить их в целости.

— Ввести с 19.04.2021 по 24.05.2021 на автомобильных дорогах временное ограничение движения транспортных средств: с грузом или без груза — с нагрузкой на ось более 6 тонн; перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике согласно приложению 2 к настоящему постановлению — с нагрузкой на ось более 7 тонн, — говорится в документе.

Исключение составят Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе и улица Немировича-Данченко.

К спецтехнике и технологическим грузам, которые попадают под ограничение, относятся бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, железнодорожные контейнеры, самоходная специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

На время ограничения в городе установят специальные знаки.

В начале марта в Новосибирске тоже ограничивали движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидались снегопад и метель, которые снизили пропускную способность дорог.

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