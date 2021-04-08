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Проезд на популярной маршрутке до Новосибирска увеличится на 10 рублей

Повышение произойдет с 12 апреля

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Теперь стоимость проезда будет не <nobr class="_">65 рублей</nobr>, а <nobr class="_">75 рублей</nobr>

Теперь стоимость проезда будет не 65 рублей, а 75 рублей

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Маршрутка из Бердска до Новосибирска подорожает на 10 рублей с 12 апреля

Стоимость проезда на маршрутке № 321 из Бердска до Новосибирска подорожает на 10 рублей. Повышение произойдет с 12 апреля.

— Увидела объявление в маршрутке. Теперь стоимость будет не 65 рублей, а 75 рублей. То есть в месяц выходит, что расходы на проезд на работу увеличатся примерно на 400 рублей, — рассказала читательница НГС.

На маршруте № 321, который идет от Городского дома культуры Бердска до Речного вокзала Новосибирска работают два перевозчика — «СВ-Автолайн» и «МиРос». В первой компании повышение подтвердили и добавили, что проезд подорожает не только у них, но и у второго перевозчика. По какой причине в организации не уточнили. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в компанию с просьбой объяснить повышение проезда на 15%.

Директор компании «МиРос» отказался говорить с журналистом. Редакция также отправила запрос в Министерство транспорта Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В это время в Новосибирске с 23 марта на пяти маршрутах муниципальных автобусов ПАТП-4 ввели систему «Сетевая поездка». В середине февраля стало известно, что в Новосибирске в 2021 году для карт ЕТК планируют ввести новый безлимитный тариф для поездок на общественном транспорте. Стоимость составит 2450 рублей в месяц. НГС выяснил у мэрии подробности о тарифе и узнал, что об инициативе думают перевозчики.

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маршруткаповышение проезда
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