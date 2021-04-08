Проезд на популярной маршрутке до Новосибирска увеличится на 10 рублей

Стоимость проезда на маршрутке № 321 из Бердска до Новосибирска подорожает на 10 рублей. Повышение произойдет с 12 апреля.
— Увидела объявление в маршрутке. Теперь стоимость будет не 65 рублей, а 75 рублей. То есть в месяц выходит, что расходы на проезд на работу увеличатся примерно на 400 рублей, — рассказала читательница НГС.
На маршруте № 321, который идет от Городского дома культуры Бердска до Речного вокзала Новосибирска работают два перевозчика — «СВ-Автолайн» и «МиРос». В первой компании повышение подтвердили и добавили, что проезд подорожает не только у них, но и у второго перевозчика. По какой причине в организации не уточнили. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в компанию с просьбой объяснить повышение проезда на 15%.