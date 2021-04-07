На станции «Заельцовская» в новосибирском метро на пути полилась вода с потолка

В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» с потолка полилась вода на железнодорожные пути. Очевидец снял случившееся на видео в понедельник, 5 апреля .

— В 09:00, сотрудников рядом не было, потом заметил вечером того же дня, в 18:00–19:00 , — ситуация та же самая, весь день текла вода, видимо. Раньше не замечал такого, видимо, слишком много воды сверху от таяния снега. Утром 6 апреля уже проблемы не было, — рассказал новосибирец.