На станции «Заельцовская» в новосибирском метро на пути полилась вода с потолка

В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» с потолка полилась вода на железнодорожные пути. Очевидец снял случившееся на видео в понедельник,
— В 09:00, сотрудников рядом не было, потом заметил вечером того же дня, в
На момент публикации в метрополитене не прокомментировали ситуацию. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В прошлом июне подобная ситуация произошла на станции «Красный проспект». Тогда в метрополитене объяснили, что всё произошло из-за обильных ливней.
После потепления многие улицы в Новосибирске покрылись огромными лужами. Обозреватель НГС собрал кадры с таких мест — глядя на них, можно почувствовать себя жителем Венеции.