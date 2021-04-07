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На станции «Заельцовская» в новосибирском метро на пути полилась вода с потолка

Один из пассажиров снял ролик с подземным дождем

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Читатель предположил, что вода капала из-за таяния снега

Читатель предположил, что вода капала из-за таяния снега

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В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» с потолка полилась вода на железнодорожные пути. Очевидец снял случившееся на видео в понедельник, 5 апреля.

— В 09:00, сотрудников рядом не было, потом заметил вечером того же дня, в 18:00–19:00, — ситуация та же самая, весь день текла вода, видимо. Раньше не замечал такого, видимо, слишком много воды сверху от таяния снега. Утром 6 апреля уже проблемы не было, — рассказал новосибирец.

На момент публикации в метрополитене не прокомментировали ситуацию. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.

В прошлом июне подобная ситуация произошла на станции «Красный проспект». Тогда в метрополитене объяснили, что всё произошло из-за обильных ливней.

После потепления многие улицы в Новосибирске покрылись огромными лужами. Обозреватель НГС собрал кадры с таких мест — глядя на них, можно почувствовать себя жителем Венеции.

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Заельцовскаяметрометрополитен
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