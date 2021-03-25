Новосибирский автовокзал запускает новый рейс до Красноярска

Новосибирский автовокзал запускает рейс до Красноярска
Новосибирский автовокзал запускает рейс до Красноярска — поездка займет около
О том, что запускается новый рейс, Новосибирский автовокзал — Главный сообщил на своей странице в Instagram. Автобусы будут ходить по понедельникам и пятницам. Время отправления — 09:15 от автостанции «Ж/д вокзал» на Дмитрия
— Отправление в 09:15, прибытие в 00:00, — уточняют в администрации автовокзала. — Первый рейс пойдет уже
Для сравнения, билет на поезд из Новосибирска в Красноярск стоит от 1878 рублей (плацкарт) до 6639 рублей (СВ) — по данным сайта РЖД. Поездка по железной дороге займет в среднем
В 2018 году новосибирский автовокзал уже объявлял о запуске рейса в Красноярск. Однако в этом году, подчеркивают в пресс-службе автовокзала, автовокзал запустит новый рейс. Как это соотносится с объявлением об открытии рейса в 2018 году, на автовокзале комментировать не стали. В прошлом году Новосибирский автовокзал — Главный запустил рейс до Ташкента.