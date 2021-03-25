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Новосибирский автовокзал запускает новый рейс до Красноярска

Поездка займет больше 12 часов

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Первый рейс до Красноярска пойдет уже <nobr class="_">26 марта</nobr>. На фото — администрация города

Первый рейс до Красноярска пойдет уже 26 марта. На фото — администрация города

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Новосибирский автовокзал запускает рейс до Красноярска

Новосибирский автовокзал запускает рейс до Красноярска — поездка займет около 14 часов.

О том, что запускается новый рейс, Новосибирский автовокзал — Главный сообщил на своей странице в Instagram. Автобусы будут ходить по понедельникам и пятницам. Время отправления — 09:15 от автостанции «Ж/д вокзал» на Дмитрия Шамшурина, 43а, 09:50 от автовокзала на Гусинобродском шоссе, 37/2.

— Отправление в 09:15, прибытие в 00:00, — уточняют в администрации автовокзала. — Первый рейс пойдет уже 26 марта. По данным сайта nskavtovokzal.ru, билет на автобус стоит 1500 рублей.

Для сравнения, билет на поезд из Новосибирска в Красноярск стоит от 1878 рублей (плацкарт) до 6639 рублей (СВ) — по данным сайта РЖД. Поездка по железной дороге займет в среднем 12–13 часов.

В 2018 году новосибирский автовокзал уже объявлял о запуске рейса в Красноярск. Однако в этом году, подчеркивают в пресс-службе автовокзала, автовокзал запустит новый рейс. Как это соотносится с объявлением об открытии рейса в 2018 году, на автовокзале комментировать не стали. В прошлом году Новосибирский автовокзал — Главный запустил рейс до Ташкента.

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Новосибирский автовокзалрейс в Красноярск
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