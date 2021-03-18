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В Новосибирске появился еще один маршрут, на который действует скидка в 50%

Среди условий получения скидки — проезд по карте «ЕТК-Онлайн»

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Трамвай курсирует по левому берегу

Трамвай курсирует по левому берегу

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В Новосибирске начала действовать скидка 50% на проезд в трамвае № 8. Ею могут воспользоваться владельцы карты «ЕТК-Онлайн».

— Начала действовать скидка на вторую поездку при пересадке в течение 60 минут с трамвайного маршрута № 8 на станции метро «Площадь Маркса» или при пересадке с любой станции метрополитена на трамвайный маршрут № 8, — говорится в сообщении пассажирского предприятия «Пассажиртрансснаб».

Трамвай № 8 курсирует от остановки «Титова» до микрорайона «Чистая Слобода», он проходит рядом со станциями метро «Студенческая» и «Площадь Маркса».

Накануне стало известно, что с 23 марта в Новосибирске начнет действовать скидка на проезд по пяти автобусным маршрутам. Пересесть с одного на другой в течение часа можно будет бесплатно.

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