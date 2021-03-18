В Новосибирске появился еще один маршрут, на который действует скидка в 50%

В Новосибирске начала действовать скидка 50% на проезд в трамвае
— Начала действовать скидка на вторую поездку при пересадке в течение
Трамвай
Накануне стало известно, что с
Среди условий получения скидки — проезд по карте «ЕТК-Онлайн»
В Новосибирске начала действовать скидка 50% на проезд в трамвае
— Начала действовать скидка на вторую поездку при пересадке в течение
Трамвай
Накануне стало известно, что с
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