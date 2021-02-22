В Новосибирске перестал ходить единственный автобус до главного автовокзала — как теперь туда добраться

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35-й теперь не ходит. Что предлагают в мэрии
Автобус № 35 «Новосибирский автовокзал Главный — ул. Дюканова», на котором можно было доехать из центра города без пересадок, больше не ходит, подтвердили в мэрии, — перевозчики расторгли договор в одностороннем порядке. Вообще, на маршруте должно было быть 20 автобусов большого класса с плановым интервалом движения в час пик 8–10 минут.
Как рассказали в мэрии, с 8 февраля департамент в очередной раз объявил открытый конкурс на перевозки по маршруту
— На период проведения конкурсных процедур существующая маршрутная сеть позволяет совершать поездки с 1–2 пересадками в разных направлениях города Новосибирска, в том числе с левобережной части города в правобережную, что соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения для городов свыше
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Маршрутки
В конце 2019 года власти рассказали, что изменили работу транспорта, чтобы было проще доехать до автовокзала на Гусинке. Кроме 35-го, прямых автобусов из центра нет. Через новый автовокзал проходят маршрутки:
Также через главный автовокзал проезжает маршрутка
Минус маршруток в том, что у большинства нет льгот на проезд и нет безналичного расчета. Кроме того, маршрутки вправе в любой момент поменять тариф.
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На трамвае, а потом пешком
Добраться можно на трамвае, но выбор маршрутов совсем невелик.
Ближайшая к автовокзалу трамвайная остановка — «Гусинобродское шоссе». Это конечная трамвая
В перспективе трамвайная линия протянется до метро. Но пока тянется строительство. Движение планировали открыть в 2020 году, но сегодня трамвайные пути заканчиваются в
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Транспорт от станции метро «Золотая Нива»
От станции метро «Золотая Нива» до автовокзала на Гусинобродском шоссе проходит несколько маршрутов общественного транспорта, но учтите, что где-то придется идти пешком.
По данным 2ГИС, в 5 минутах ходьбы от метро остановки маршруток
Чтобы сесть на автобус № 234 («С. Раздольное» — «Красный проспект»), нужно пройти около
На остановке «Золотая Нива» можно сесть на автобус
По информации 2ГИС, от «Золотой Нивы» до автовокзала идет маршрутка
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Уехать с автостанции
Чтобы сесть на междугородний автобус, необязательно ехать на Гусинку. В городе несколько автостанций, через которые проходят рейсовые автобусы: автостанция «Ж/д вокзал — Главный», ул. Дмитрия Шамшурина, 43; автостанция «Юго-Западная», ул. Станиславского, 34; автостанция «Хилокская», ул. Хилокская, 19, к. 4; автостанция «Аэропорт Толмачево», г. Обь, аэропорт Толмачево, терминал А, автостанция «Речной вокзал» — Большевистская, 12а. На «Речном вокзале» две станции, но сейчас на ул. Большевистской, 12 пока работает только пункт по продаже билетов.
В декабре прошлого года Минтранс заявил, что в 2021 году в области не будет новых автовокзалов.
— На Гусинобродском шоссе открылся новый автовокзал. К сожалению, он в Новосибирске один. Сейчас закончилась работа по документам транспортного планирования, где предусмотрено строительство нескольких транспортно-пересадочных узлов. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Тот вокзал построен на деньги частного инвестора. Планы по строительству новых автовокзалов были такими же. Но много рейсов было сокращено, автобусы ездили полупустые, одно время на кемеровском направлении вообще были закрыты автобусы. Собственники понесли убытки. Поэтому в планах на 2021 год строительство автовокзалов не предполагается, — рассказал Анатолий Костылевский.
Напомним, что здание автовокзала на Красном проспекте закрылось в апреле прошлого года. Кто не знает, приезжает туда по привычке, чем пользуются дежурящие у здания таксисты. Что будет с недостроенным зданием на Красном проспекте, пока неизвестно.