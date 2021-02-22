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В Новосибирске перестал ходить единственный автобус до главного автовокзала — как теперь туда добраться

В Новосибирске перестал ходить единственный автобус до главного автовокзала — как теперь туда добраться

5 полезных карточек о том, как доехать до автовокзала на Гусинке

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Автовокзал Новосибирск Главный открылся в конце 2019 года&nbsp;

Автовокзал Новосибирск Главный открылся в конце 2019 года 

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Автобус №35 перестал ходить до автовокзала Новосибирск Главный

В Новосибирске перестал ходить единственный автобус, на котором можно было добраться из центра до автовокзала Новосибирск Главный без пересадок. Теперь на 35-м маршруте нет транспорта — как объяснили в мэрии, «привлеченные перевозчики после непродолжительной работы прекратили пассажирские перевозки», то есть попросту расторгли договор с мэрией. А сами перевозчики сказали, что им это просто не выгодно. Городские власти в свою очередь напомнили, что можно добираться и с пересадками. Главное — помнить, что в перспективе туда дотянется метро и трамвайная ветка от Золотой Нивы. А пока до дверей нового автовокзала доезжают только маршрутки. Рассказываем в карточках, как добраться до автовокзала или нужных автостанций на общественном транспорте.

1

35-й теперь не ходит. Что предлагают в мэрии 

Сейчас нет прямых автобусных маршрутов из центра до автовокзала

Сейчас нет прямых автобусных маршрутов из центра до автовокзала

Автобус № 35 «Новосибирский автовокзал Главный — ул. Дюканова», на котором можно было доехать из центра города без пересадок, больше не ходит, подтвердили в мэрии, — перевозчики расторгли договор в одностороннем порядке. Вообще, на маршруте должно было быть 20 автобусов большого класса с плановым интервалом движения в час пик 8–10 минут.

Как рассказали в мэрии, с 8 февраля департамент в очередной раз объявил открытый конкурс на перевозки по маршруту № 35. По данным ЦУГАЭТ, сейчас на маршруте нет автобусов. Сами перевозчики объяснили корреспонденту НГС, что ушли с маршрута, потому что для них он абсолютно невыгодный — нет пассажиров.

— На период проведения конкурсных процедур существующая маршрутная сеть позволяет совершать поездки с 1–2 пересадками в разных направлениях города Новосибирска, в том числе с левобережной части города в правобережную, что соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения для городов свыше 1 млн человек, — отметили в мэрии, отвечая на запрос по поводу отсутствия транспорта на маршруте № 35.

2

Маршрутки

До автовокзала ходит несколько маршруток, только один маршрут — с левого берега

До автовокзала ходит несколько маршруток, только один маршрут — с левого берега

В конце 2019 года власти рассказали, что изменили работу транспорта, чтобы было проще доехать до автовокзала на Гусинке. Кроме 35-го, прямых автобусов из центра нет. Через новый автовокзал проходят маршрутки: № 18 («ПАТП-9» — «Новосибирский автовокзал Главный» — «Микрорайон "Чистая Слобода"») — на ней можно добраться с левого берега; № 19 («ПАТП-9» — «Новосибирский автовокзал Главный» — «ПКиО "Заельцовский"»); маршрутка № 44 («Сад им. Дзержинского» — «М. "Березовая роща"» — «Сад им. Дзержинского»). Правда, на момент написания статьи на этом маршруте (по данным ЦУГАЭТ), не было ни одной машины.

Также через главный автовокзал проезжает маршрутка № 72 («Биатлонный комплекс» — «ЖК "Лесное"») — остановка на улице Докучаева; маршрутка № 30 («Ул. Амбулаторная» — «Ул. Зеленодолинская») — остановка на Гусинобродском шоссе.

Минус маршруток в том, что у большинства нет льгот на проезд и нет безналичного расчета. Кроме того, маршрутки вправе в любой момент поменять тариф.

3

На трамвае, а потом пешком

Власти планируют строить трамвайную ветку от «Золотой Нивы» до нового автовокзала&nbsp;

Власти планируют строить трамвайную ветку от «Золотой Нивы» до нового автовокзала 

Добраться можно на трамвае, но выбор маршрутов совсем невелик.

Ближайшая к автовокзалу трамвайная остановка — «Гусинобродское шоссе». Это конечная трамвая № 13 («Гусинобродское шоссе» — «Писарева») и трамвая № 14 («Сад Мичуринцев» — «Площадь Калинина»). Расстояние от остановки трамвая до автовокзала — около 600 метров, пешком идти около 10 минут. Доехать на трамвае можно только с правого берега.

В перспективе трамвайная линия протянется до метро. Но пока тянется строительство. Движение планировали открыть в 2020 году, но сегодня трамвайные пути заканчиваются в 500 метрах от станции метро, на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Недалеко от «Золотой Нивы» находится Правобережное трамвайное депо, откуда трамваи выходят на линию на улицу Никитина.

4

Транспорт от станции метро «Золотая Нива»

От «Золотой Нивы» до автовокзала ехать примерно 7 остановок

От «Золотой Нивы» до автовокзала ехать примерно 7 остановок

От станции метро «Золотая Нива» до автовокзала на Гусинобродском шоссе проходит несколько маршрутов общественного транспорта, но учтите, что где-то придется идти пешком.

По данным 2ГИС, в 5 минутах ходьбы от метро остановки маршруток № 18 и № 19. Также можно сесть на маршрутку № 51, которая довезет до остановки «Гусинобродское шоссе» — дальше чуть больше полукилометра пешком. Или сесть на маршрутку № 90 и проехать 6 остановок до «Автодрома», а потом пешком около километра.

Чтобы сесть на автобус № 234 («С. Раздольное» — «Красный проспект»), нужно пройти около 250 метров от станции метро «Золотая Нива» до остановки «Магазин "Золотая Нива"». На автобусе проехать 7 остановок, потом до автовокзала пешком примерно 350 метров.

На остановке «Золотая Нива» можно сесть на автобус № 96, через 7 остановок выйти на ж/м Восточный. Оттуда до автовокзала пешком около 15 минут (1,3 км).

По информации 2ГИС, от «Золотой Нивы» до автовокзала идет маршрутка № 38 («Вокзал Новосибирск Главный» — «Магазин "Золотая Нива"» — «Биатлонный комплекс»). Но на момент подготовки материала, по данным ЦУГАЭТ, на маршруте не было ни одной машины.

5

Уехать с автостанции

Помимо главного автовокзала в городе несколько автостанций, куда заезжают автобусы

Помимо главного автовокзала в городе несколько автостанций, куда заезжают автобусы

Чтобы сесть на междугородний автобус, необязательно ехать на Гусинку. В городе несколько автостанций, через которые проходят рейсовые автобусы: автостанция «Ж/д вокзал — Главный», ул. Дмитрия Шамшурина, 43; автостанция «Юго-Западная», ул. Станиславского, 34; автостанция «Хилокская», ул. Хилокская, 19, к. 4; автостанция «Аэропорт Толмачево», г. Обь, аэропорт Толмачево, терминал А, автостанция «Речной вокзал» — Большевистская, 12а. На «Речном вокзале» две станции, но сейчас на ул. Большевистской, 12 пока работает только пункт по продаже билетов.

В декабре прошлого года Минтранс заявил, что в 2021 году в области не будет новых автовокзалов.

— На Гусинобродском шоссе открылся новый автовокзал. К сожалению, он в Новосибирске один. Сейчас закончилась работа по документам транспортного планирования, где предусмотрено строительство нескольких транспортно-пересадочных узлов. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Тот вокзал построен на деньги частного инвестора. Планы по строительству новых автовокзалов были такими же. Но много рейсов было сокращено, автобусы ездили полупустые, одно время на кемеровском направлении вообще были закрыты автобусы. Собственники понесли убытки. Поэтому в планах на 2021 год строительство автовокзалов не предполагается, — рассказал Анатолий Костылевский.

Напомним, что здание автовокзала на Красном проспекте закрылось в апреле прошлого года. Кто не знает, приезжает туда по привычке, чем пользуются дежурящие у здания таксисты. Что будет с недостроенным зданием на Красном проспекте, пока неизвестно.

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