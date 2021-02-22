В Новосибирске перестал ходить единственный автобус до главного автовокзала — как теперь туда добраться

Автобус № 35 «Новосибирский автовокзал Главный — ул. Дюканова», на котором можно было доехать из центра города без пересадок, больше не ходит, подтвердили в мэрии, — перевозчики расторгли договор в одностороннем порядке. Вообще, на маршруте должно было быть 20 автобусов большого класса с плановым интервалом движения в час пик 8–10 минут.

Как рассказали в мэрии, с 8 февраля департамент в очередной раз объявил открытый конкурс на перевозки по маршруту № 35 . По данным ЦУГАЭТ, сейчас на маршруте нет автобусов. Сами перевозчики объяснили корреспонденту НГС, что ушли с маршрута, потому что для них он абсолютно невыгодный — нет пассажиров.