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Большевистская в сторону Академгородка стоит уже 3 часа из-за незначительной аварии

Несмотря на то, что ДТП оформили как материальный ущерб и обошлось без пострадавших, страдают другие новосибирцы

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Авария случилась около 20 часов

Авария случилась около 20 часов

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Вечером 18 февраля на Большевистской, 48 при движении в сторону Академгородка столкнулись фура и легковушка. Авария получилась несерьезной — без пострадавших и была оформлена как материальный ущерб. Однако из-за нее на три часа оказалось парализовано движение транспорта из города.

Информация актуальна на 23:32 18 февраля

Информация актуальна на 23:32 18 февраля

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— Больше трех часов Большевистская в сторону Академгородка практически стоит из-за малозначительной аварии — никому нет дела! — возмущается читатель НГС.

Автор указал на фото участников ДТП — фуру и легковушку

Автор указал на фото участников ДТП — фуру и легковушку

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В ближайшие дни дорожную ситуацию в Новосибирске ждет ухудшение. В город идет похолодание со снегом, метелями, гололедом и снежными заносами на дорогах. Подробно читайте здесь.

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