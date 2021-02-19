Большевистская в сторону Академгородка стоит уже 3 часа из-за незначительной аварии

Вечером 18 февраля на Большевистской, 48 при движении в сторону Академгородка столкнулись фура и легковушка. Авария получилась несерьезной — без пострадавших и была оформлена как материальный ущерб. Однако из-за нее на три часа оказалось парализовано движение транспорта из города.
— Больше трех часов Большевистская в сторону Академгородка практически стоит из-за малозначительной аварии — никому нет дела! — возмущается читатель НГС.
В ближайшие дни дорожную ситуацию в Новосибирске ждет ухудшение. В город идет похолодание со снегом, метелями, гололедом и снежными заносами на дорогах. Подробно читайте здесь.