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В Новосибирске установят пять новых камер фиксации нарушений ПДД — показываем на карте, где именно

Дополнительные комплексы появятся в местах, где чаще всего происходят аварии

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Камеры установят в пяти районах города

Камеры установят в пяти районах города

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В Новосибирске установят пять новых дорожных камер

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирске появятся рядом с остановкой «Светлая», на пересечении улиц Фабричной и Спартака, Кропоткина и Ипподромской, Немировича-Данченко и Станиславского, а также Кирова и Лобова.

«Центр организации дорожного движения» Новосибирской области планирует установить их в 2021 году. Показываем на карте, где именно разместятся новые дорожные камеры.

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Места размещения согласованы с Госавтоинспекцией — именно здесь, по данным ЦОД, чаще всего происходят ДТП.

В январе НГС составил карту фальшивых камер фиксации нарушений ПДД. Вот три карточки, где они появятся.

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ГИБДДДТППДДавариядорожные камеры
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