В Новосибирске установят пять новых камер фиксации нарушений ПДД — показываем на карте, где именно

В Новосибирске установят пять новых дорожных камер
Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирске появятся рядом с остановкой «Светлая», на пересечении улиц Фабричной и Спартака, Кропоткина и Ипподромской, Немировича-Данченко и Станиславского, а также Кирова и Лобова.
«Центр организации дорожного движения» Новосибирской области планирует установить их в 2021 году. Показываем на карте, где именно разместятся новые дорожные камеры.
Места размещения согласованы с Госавтоинспекцией — именно здесь, по данным ЦОД, чаще всего происходят ДТП.
В январе НГС составил карту фальшивых камер фиксации нарушений ПДД. Вот три карточки, где они появятся.