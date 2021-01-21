Муляжи в Новосибирске. Составляем онлайн-карту фальшивых камер ГИБДД (смотрите и дополняйте)

Количество гаишных камер на улицах Новосибирска постоянно растет — сейчас в регионе насчитывается 426 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Но не все они работают. Некоторые сломались, а кое-где и вовсе установлены муляжи. На официальной карте ГИБДД муляжей вы не найдете — правоохранители не разглашают такие сведения. Сегодня мы попытаемся составить актуальную карту муляжей в Новосибирске — на основании информации общероссийских сервисов Speedcamonline, Helpradar и по собственным данным. А вы можете дополнить эти сведения: пишите в директ нашего инстаграма @ngs_news (вот ссылка).