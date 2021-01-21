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Муляжи в Новосибирске. Составляем онлайн-карту фальшивых камер ГИБДД (смотрите и дополняйте)

Как распознать, где настоящая камера фото- и видеофиксации нарушений, а где — нет

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Бокс под камеру, установленный на шоссе

Бокс под камеру, установленный на шоссе

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На улицах Новосибирска нашлись камеры-муляжи

Количество гаишных камер на улицах Новосибирска постоянно растет — сейчас в регионе насчитывается 426 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Но не все они работают. Некоторые сломались, а кое-где и вовсе установлены муляжи. На официальной карте ГИБДД муляжей вы не найдете — правоохранители не разглашают такие сведения. Сегодня мы попытаемся составить актуальную карту муляжей в Новосибирске — на основании информации общероссийских сервисов Speedcamonline, Helpradar и по собственным данным. А вы можете дополнить эти сведения: пишите в директ нашего инстаграма @ngs_news (вот ссылка).

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Если аппаратуры нет — значит, муляж

Если аппаратуры нет — значит, муляж

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Что такое муляж камеры фиксации нарушений? Как правило, это бокс, в который устанавливается сама аппаратура. Если аппаратуры внутри нет, то перед вами однозначно фиктивная камера.

Как определить, что это муляж? Во-первых, по визуальным признакам. Если отсутствует проводка, если внутри не видно объектива реальной камеры, если нет дополнительных блоков (например, для комплексов «Стрелка»).

Стекло замерзло, камеры внутри не видно

Стекло замерзло, камеры внутри не видно

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Вот, например, стационарный бокс недалеко от Северного объезда — старый, ржавый, с замерзшим стеклом. Никакой проводки не видно, но место вокруг регулярно чистят. Можно предположить, что это «мертвая камера».

Боксы на столбах по 1-му Мочищенскому шоссе

Боксы на столбах по 1-му Мочищенскому шоссе

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А это боксы, установленные на столбах по 1-му Мочищенскому шоссе. Какие-то провода видны, но в целом объект производит впечатление давно заброшенного. Плюс есть информация от сервисов, что это муляжи.

Действующий комплекс «Скат» на улице Жуковского

Действующий комплекс «Скат» на улице Жуковского

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Для сравнения: на фото выше — реально работающий комплекс «Скат» на улице Жуковского. Видны объектив камеры, проводка, установлены дополнительные блоки связи.

Камеры контроля выделенной полосы на Красном проспекте

Камеры контроля выделенной полосы на Красном проспекте

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Муляжом может быть и настоящая камера, которая просто не работает, — отсоединенная от сети либо по тем или иным причинам не фиксирующая нарушения. Например, целая россыпь таких камер установлена на Красном проспекте на участке от Державина до Потанинской. Камеры должны контролировать движение по выделенной полосе, но есть сведения, что они не функционируют.

Итак, изучайте схему муляжей на территории Новосибирска и делитесь своим опытом — где еще вы видели фиктивные или неработающие камеры.

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Посмотреть расположение камер вы можете и на нашей интерактивной карте.

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