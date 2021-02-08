Из-за метели на двух трассах Новосибирской области запретили движение автобусов

Рейсовым автобусам ограничили движение по двум трассам под Новосибирском
В четверг, 8 января, из-за ухудшения погоды и сильной метели ограничено движение по двум федеральным трассам для пассажирских автобусов.
— С 17:00 8 февраля 2021 года на участках федеральных автомобильных дорог в границах Новосибирской области, в т. ч. Р-255 «Сибирь» — с 41-го по 149-й км, Р-254 «Иртыш» — на участке «Северный обход» с 50-го по 76-й км, введено временное ограничение движения междугороднего пассажирского транспорта, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В управлении также предупредили водителей о том, что в ближайшие сутки в регионе ожидаются метель и порывистый ветер.
Снегопад начался в Новосибирске сегодня днем, видимость в городе резко ухудшилась. Однако синоптики рассказали, что к концу недели температура местами опустится до -30 градусов.