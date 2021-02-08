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Из-за метели на двух трассах Новосибирской области запретили движение автобусов

В ближайшие сутки погода не станет лучше

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Ограничения ввели сегодня в 17:00

Ограничения ввели сегодня в 17:00

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Рейсовым автобусам ограничили движение по двум трассам под Новосибирском

В четверг, 8 января, из-за ухудшения погоды и сильной метели ограничено движение по двум федеральным трассам для пассажирских автобусов.

— С 17:00 8 февраля 2021 года на участках федеральных автомобильных дорог в границах Новосибирской области, в т. ч. Р-255 «Сибирь» — с 41-го по 149-й км, Р-254 «Иртыш» — на участке «Северный обход» с 50-го по 76-й км, введено временное ограничение движения междугороднего пассажирского транспорта, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В управлении также предупредили водителей о том, что в ближайшие сутки в регионе ожидаются метель и порывистый ветер.

Снегопад начался в Новосибирске сегодня днем, видимость в городе резко ухудшилась. Однако синоптики рассказали, что к концу недели температура местами опустится до -30 градусов.

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ГИБДДметельограничение движения автобусов
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