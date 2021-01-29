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Часть новых минских автобусов сняли с маршрутов в Новосибирске

Автобусы передали в ПАТП-4 две недели назад

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Часть новых автобусов сняли с маршрутов

Часть новых автобусов сняли с маршрутов

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Минские автобусы, которые недавно передали в ПАТП-4 Новосибирска, начали снимать с маршрутов — в мэрии объяснили, что транспорту нужно сервисное обслуживание.

В начале недели в соцсетях появились сообщения от новосибирцев о том, что на маршрутах, куда отправили новые минские автобусы, не хватает транспорта. По наблюдениям очевидцев, на линии есть старые автобусы, а новых только несколько единиц. Во всяком случае меньше 15 (именно столько автобусов накануне передали в транспортное предприятие ПАТП-4), отмечают пассажиры.

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Предприятие подтвердило, что действительно часть автобусов сняли с маршрутов, так как нужно проводить сервисное обслуживание.

— По информации, предоставленной МКП «ПАТП-4», в целях проведения сервисного обслуживания 25 января 2021 года 3 автобуса (1 единица с маршрута № 23 и 2 единицы с маршрута № 45) были временно сняты с маршрутной сети, 26 января 2021 года — 2 автобуса (1 единица с маршрута № 23 и 1 единица с маршрута № 45), — передал ответ предприятия пресс-центр мэрии.

Как объяснили в мэрии, сейчас идет процесс обкатки минских автобусов, которые вышли на линию 16 января.

— Автобусам необходимо проведение регламентных работ, включая диагностику и корректировку в работе агрегатов и узлов для приведения контролируемых параметров к нормативным, в связи с чем всем полученным новым автобусам проводится сервисное обслуживание через дилерский центр с временным снятием с маршрутной сети. За период эксплуатации 15 новых автобусов существенных неисправностей не выявлено, — сообщили в пресс-центре мэрии.

15 новых автобусов распределили по 5 единиц на три маршрута (№ 23 «Общ. торговый центр — ОРМЗ», № 45 «Чемской бор — Центральный корпус», № 54 «Ул. Твардовского — Вокзал "Новосибирск-Главный"».

По информации мэрии, на сегодняшний день на маршруте № 23 в рабочие дни на линии должно быть 9 автобусов, в выходные — 8. На маршруте № 45 — 15 автобусов в рабочие и по 9 автобусов в выходные дни, на маршруте № 54 — по 9 автобусов в рабочие и в выходные дни.

По данным ЦУГАЭТ на момент публикации, на маршруте № 23 было 7 автобусов вместо 9, на маршруте № 45 — 13 автобусов, на маршруте № 23 — 7 автобусов.

В прошлую пятницу, 15 января, новые минские автобусы передали транспортному предприятию ПАТП-4. Это газомоторные автобусы 2020 года выпуска. На приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета уже потратили 100 миллионов. В декабре мэр говорил, что на маршрутах № 23 и 45 часто бывали сбои и поступало много замечаний от горожан. Новые минские автобусы, на его взгляд, должны были улучшить ситуацию. В конце декабря в Новосибирск прибыла первая партия минских автобусов — как они выглядят, можно посмотреть здесь.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

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общественный транспортминские автобусы
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