Часть новых минских автобусов сняли с маршрутов в Новосибирске

Минские автобусы, которые недавно передали в ПАТП-4 Новосибирска, начали снимать с маршрутов — в мэрии объяснили, что транспорту нужно сервисное обслуживание.



В начале недели в соцсетях появились сообщения от новосибирцев о том, что на маршрутах, куда отправили новые минские автобусы, не хватает транспорта. По наблюдениям очевидцев, на линии есть старые автобусы, а новых только несколько единиц. Во всяком случае меньше 15 (именно столько автобусов накануне передали в транспортное предприятие ПАТП-4), отмечают пассажиры.