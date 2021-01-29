Часть новых минских автобусов сняли с маршрутов в Новосибирске

Минские автобусы, которые недавно передали в ПАТП-4 Новосибирска, начали снимать с маршрутов — в мэрии объяснили, что транспорту нужно сервисное обслуживание.
В начале недели в соцсетях появились сообщения от новосибирцев о том, что на маршрутах, куда отправили новые минские автобусы, не хватает транспорта. По наблюдениям очевидцев, на линии есть старые автобусы, а новых только несколько единиц. Во всяком случае меньше 15 (именно столько автобусов накануне передали в транспортное предприятие ПАТП-4), отмечают пассажиры.
Предприятие подтвердило, что действительно часть автобусов сняли с маршрутов, так как нужно проводить сервисное обслуживание.
— По информации, предоставленной МКП «ПАТП-4», в целях проведения сервисного обслуживания 25 января 2021 года 3 автобуса (1 единица с маршрута
Как объяснили в мэрии, сейчас идет процесс обкатки минских автобусов, которые вышли на линию 16 января.
— Автобусам необходимо проведение регламентных работ, включая диагностику и корректировку в работе агрегатов и узлов для приведения контролируемых параметров к нормативным, в связи с чем всем полученным новым автобусам проводится сервисное обслуживание через дилерский центр с временным снятием с маршрутной сети. За период эксплуатации 15 новых автобусов существенных неисправностей не выявлено, — сообщили в пресс-центре мэрии.
15 новых автобусов распределили по 5 единиц на три маршрута (
По информации мэрии, на сегодняшний день на маршруте
По данным ЦУГАЭТ на момент публикации, на маршруте
В прошлую пятницу, 15 января, новые минские автобусы передали транспортному предприятию ПАТП-4. Это газомоторные автобусы 2020 года выпуска. На приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета уже потратили 100 миллионов. В декабре мэр говорил, что на маршрутах