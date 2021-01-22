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В Новосибирске с раннего утра собралась пробка на Ватутина из-за перекрытой объездной дороги возле площади Труда

Проезд по Планировочной закрыт до 2 февраля

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Движение на дорогах усложняет и снегопад

Движение на дорогах усложняет и снегопад

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В Новосибирске сегодня, 22 января, в 07:15 на улице Ватутина собралась пробка в сторону площади Труда. Накануне власти перекрыли объездной путь по улице Планировочной.

Раньше водители часто объезжали по ней пробки на улице Ватутина и Котовского, которые там утром и вечером возникают в сторону площади Труда. Сейчас путь перекрыт до 2 февраля — проводятся работы на теплотрассе.

Дорогу на Планировочной перекрыли <nobr class="_">20 января</nobr>

Дорогу на Планировочной перекрыли 20 января

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Начиная с 07:30 в Новосибирске в целом сложилась непростая ситуация на дорогах. Сервис 2ГИС оценивает пробки в 7 баллов. Движение усложняет и снегопад.

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В начале недели стало известно, когда в Новосибирске снимут ограничения движения в районе площади Труда. Они связаны с работами по строительству четвертого моста через Обь. Часть ограничений будет действовать еще в 3-м квартале 2021 года.

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