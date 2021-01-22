В Новосибирске с раннего утра собралась пробка на Ватутина из-за перекрытой объездной дороги возле площади Труда

В Новосибирске сегодня,
Раньше водители часто объезжали по ней пробки на улице Ватутина и Котовского, которые там утром и вечером возникают в сторону площади Труда. Сейчас путь перекрыт до
Начиная с 07:30 в Новосибирске в целом сложилась непростая ситуация на дорогах. Сервис 2ГИС оценивает пробки в
В начале недели стало известно, когда в Новосибирске снимут ограничения движения в районе площади Труда. Они связаны с работами по строительству четвертого моста через Обь. Часть ограничений будет действовать еще в