Самолет в Новосибирск задерживается в аэропорту Волгограда на семь часов

В аэропорту Волгограда на семь часов задержан вылет лайнера Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines. Как сообщает V1.RU, причиной стала выявленная техническая неисправность.

Лайнер приземлился в Волгограде с опозданием на 15 минут. При подготовке самолета к обратному вылету экипаж обнаружил техническую неисправность. Изначально вылет был запланирован на 13:10, но из-за форс-мажора это случится спустя семь часов — в 20:10.



— Сейчас ожидается прибытие авиатехников из Москвы, которые устранят поломку. Все пассажиры доставлены в здание аэровокзала, согласно требованиям авиационных правил, люди будут обеспечены всем необходимым, — рассказал представитель авиакомпании.

