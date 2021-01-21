Самолет в Новосибирск задерживается в аэропорту Волгограда на семь часов

В аэропорту Волгограда на семь часов задержан вылет лайнера Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines. Как сообщает V1.RU, причиной стала выявленная техническая неисправность.
Лайнер приземлился в Волгограде с опозданием на 15 минут. При подготовке самолета к обратному вылету экипаж обнаружил техническую неисправность. Изначально вылет был запланирован на 13:10, но из-за форс-мажора это случится спустя семь часов — в 20:10.
— Сейчас ожидается прибытие авиатехников из Москвы, которые устранят поломку. Все пассажиры доставлены в здание аэровокзала, согласно требованиям авиационных правил, люди будут обеспечены всем необходимым, — рассказал представитель авиакомпании.
По Федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса РФ, пассажиры должны быть обеспечены водой через два часа после задержки вылета, горячее питание им должны предоставить через четыре часа, гостиницу и трансфер до нее — через восемь часов задержки днем и шесть — ночью.
Аналогичный случай произошел в аэропорту Волгограда 15 января. Тогда самолет, летевший из Новосибирска в Ростов-на-Дону, надолго задержался в аэропорту. Люди 15 часов провели в зале ожидания. Среди них были младенцы. За это время пассажирам лишь один раз предложили еду.
В январе пассажиры из Новосибирска застряли в самолете из-за замерзшей двери в аэропорту Красноярска. В марте самолет Новосибирск — Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о минировании.