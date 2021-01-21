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Самолет в Новосибирск задерживается в аэропорту Волгограда на семь часов

Причиной стала выявленная поломка

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При подготовке самолета к обратному вылету экипаж обнаружил техническую неисправность

При подготовке самолета к обратному вылету экипаж обнаружил техническую неисправность

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В аэропорту Волгограда на семь часов задержан вылет лайнера Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines. Как сообщает V1.RU, причиной стала выявленная техническая неисправность.

Лайнер приземлился в Волгограде с опозданием на 15 минут. При подготовке самолета к обратному вылету экипаж обнаружил техническую неисправность. Изначально вылет был запланирован на 13:10, но из-за форс-мажора это случится спустя семь часов — в 20:10.

— Сейчас ожидается прибытие авиатехников из Москвы, которые устранят поломку. Все пассажиры доставлены в здание аэровокзала, согласно требованиям авиационных правил, люди будут обеспечены всем необходимым, — рассказал представитель авиакомпании.

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По Федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса РФ, пассажиры должны быть обеспечены водой через два часа после задержки вылета, горячее питание им должны предоставить через четыре часа, гостиницу и трансфер до нее — через восемь часов задержки днем и шесть — ночью.

Аналогичный случай произошел в аэропорту Волгограда 15 января. Тогда самолет, летевший из Новосибирска в Ростов-на-Дону, надолго задержался в аэропорту. Люди 15 часов провели в зале ожидания. Среди них были младенцы. За это время пассажирам лишь один раз предложили еду.

В январе пассажиры из Новосибирска застряли в самолете из-за замерзшей двери в аэропорту Красноярска. В марте самолет Новосибирск — Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о минировании.

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