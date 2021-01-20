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В новосибирском метро рассказали, на сколько могут поднять тариф в 2021 году

Начальник метрополитена отметил, что повышение цен ожидается в ноябре или декабре

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Сейчас, по словам Аркадия Чмыхайло, поток пассажиров восстанавливается после пандемии. Вчера, <nobr class="_">19 января</nobr>, метро воспользовались 222 тысячи человек

Сейчас, по словам Аркадия Чмыхайло, поток пассажиров восстанавливается после пандемии. Вчера, 19 января, метро воспользовались 222 тысячи человек

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Новосибирский метрополитен не исключает возможности повышения тарифа на поездки в этом году. Об этом в среду, 20 января, на встрече с журналистами сообщил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

По словам Аркадия Чмыхайло, метрополитен нуждается в поднятии цен на проезд, но окончательное решение принимает департамент по тарифам НСО.

— Мы можем готовить только предложения. По итогам прошлого года, не буду скрывать, мы рассматривали тариф значительно больше, чем нам оставили. Тарифами занимается комитет по тарифам области, мы готовим только предложения. Если мы говорим о наших заявках, то мы их обосновываем, не просто так придумали, что нам захотелось тариф 32 рубля. Мы исходим из экономической ситуации, из тех задач, которые стоят перед метрополитеном, в том числе его развитие и создание более комфортных и удобных условий для пассажиров. Метрополитен не для себя существует, он существует для города и пассажиров. И, чтобы улучшить качество перевозок, требуются финансовые вложения, — объяснил Чмыхайло.

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Обычно заявки на поднятие тарифов рассматривают в конце года. Поэтому, по словам начальника метро, повышения цен можно ждать в ноябре или декабре.

— Я думаю что ноябрь или декабрь каких-то серьезных сюрпризов не принесут, но если экономическая ситуация в стране не изменится, то, возможно, будет опять повышение тарифов, но не более, чем на 2 рубля. Хотя мне трудно сейчас предсказывать, что будет осенью, — рассказал Аркадий Чмыхайло.

Повысить тариф на проезд в метро предложили в ноябре. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цен также и на другие виды транспорта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 1 декабря губернатор области Андрей Травников подписал постановление о поднятии тарифа на метро. В начале декабря стало известно, что прочие тарифы также утверждены. А 15 декабря новый тариф официально вступил в силу.

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поездкиобщественный транспортмэрия
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