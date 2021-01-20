В новосибирском метро рассказали, на сколько могут поднять тариф в 2021 году

Новосибирский метрополитен не исключает возможности повышения тарифа на поездки в этом году. Об этом в среду, 20 января , на встрече с журналистами сообщил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.



По словам Аркадия Чмыхайло, метрополитен нуждается в поднятии цен на проезд, но окончательное решение принимает департамент по тарифам НСО.