В новосибирском метро рассказали, на сколько могут поднять тариф в 2021 году

Новосибирский метрополитен не исключает возможности повышения тарифа на поездки в этом году. Об этом в среду,
По словам Аркадия Чмыхайло, метрополитен нуждается в поднятии цен на проезд, но окончательное решение принимает департамент по тарифам НСО.
— Мы можем готовить только предложения. По итогам прошлого года, не буду скрывать, мы рассматривали тариф значительно больше, чем нам оставили. Тарифами занимается комитет по тарифам области, мы готовим только предложения. Если мы говорим о наших заявках, то мы их обосновываем, не просто так придумали, что нам захотелось тариф
Обычно заявки на поднятие тарифов рассматривают в конце года. Поэтому, по словам начальника метро, повышения цен можно ждать в ноябре или декабре.
— Я думаю что ноябрь или декабрь каких-то серьезных сюрпризов не принесут, но если экономическая ситуация в стране не изменится, то, возможно, будет опять повышение тарифов, но не более, чем на
Повысить тариф на проезд в метро предложили в ноябре. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цен также и на другие виды транспорта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.