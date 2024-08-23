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Дожди, грозы и похолодание до +17 градусов

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Лето Дожди, грозы и похолодание до +17 градусов: холод с Северного Урала идет на Новосибирск

Дожди, грозы и похолодание до +17 градусов: холод с Северного Урала идет на Новосибирск

Из-за плохой погоды расстраиваться не стоит, после придет потепление

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1 комментарий

Дожди и грозы накроют город

Новосибирские синоптики прогнозируют дождливую погоду в ближайшие три дня, а в понедельник днем и вовсе может похолодать до +17 градусов. Правда, специалисты просят не расстраиваться: после в город вернется тепло. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Постепенно холодает из-за того, что завтра будет проходить участок холодного фронта. Воздух будет приходить к нам с территорий Северного Урала. Это кратковременное явление, со среды уже ждем повышение температуры, осадки прекратятся, солнца будет побольше, — рассказала Наталья Кичанова.

24 августа, в субботу, ночью специалисты ожидают погоду преимущественно без осадков, утром — кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью температура опустится до +14 … +16 градусов, днем поднимется до +24… +26 градусов.

В воскресенье, 25 августа, ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — кратковременные дожди, грозы. Ветер будет западный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Ночью температура опустится до +13 … +15 градусов, днем поднимется до +20… +22 градусов.

26 августа, в понедельник, ожидают кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Ночью температура опустится до +12… +14 градусов, днем поднимется до +17 … +19 градусов.

— В понедельник и вторник будет прохладная погода, дожди сохранятся, ночью температура составит от +7 до +13 градусов, — объяснила Наталья Кичанова.

Ранее НГС посмотрел прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в сентябре.

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Комментарии
2
Татьяна 53
23 августа 2024, 15:37
"Скоро осень, господа, скоро осень Лето красочный наряд грустно сбросит Клин усталых журавлей ветер сносит Скоро осень, господа, скоро осень"
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