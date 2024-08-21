Котики закутались в одеяла: как Новосибирск накрыла холодная погода — хроника

В Новосибирске сегодня, 21 августа, сильно похолодало. Вчера в городе был ливень, который затопил улицы, и на работу жителям пришлось добираться, перепрыгивая через лужи. НГС провел онлайн-трансляцию, чтобы вместе попрощаться с жарким летом и пережить первые холодные дни. Присылайте ваши фото и видео.
Вот в такую лужу дорога превратилась рядом с ЖК «Лето». Как пишет читатель, такое происходит в каждый сильный ливень и приходится идти в обход.
И немного атмосферы с пляжей. Тут уже не покупаешься, зато выглядит пустынно и можно насладиться одиночеством.
Стильно и современно отнеслись к лужам в Новосибирске и построили целый мост. Так приходится переходить дорогу жителям.
Коты и кошки от похолодания попрятались в «гнезда» и в пледы. Давайте полюбуемся и немного позавидуем. Но потом вспомним, что в мире есть собачники, которым в эту погоду приходится гулять с животными.
Как рассказывает хозяин кошки, она совсем не замерзла. На даче ей тепло. Но из-под завалов вылазить не хочет.
Третья декада августа в Новосибирской области ожидается выше нормы на 1–2 градуса. В отдельные дни даже будет повышение до +28 градусов.
Такие фотографии можно вешать в галерею, настолько они прекрасны. И в холодной и мрачной погоде есть свое очарование.
Дождь сегодня в городе может пойти в 14:00. Такой прогноз дает Яндекс.Погода. Но он будет непродолжительным.
А как вы относитесь к похолоданию?
Вчера вечером на Березовой рощи поднялся жуткий ветер с дождем. Посмотрите на видео в нашем телеграм-канале.