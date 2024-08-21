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Лето Котики закутались в одеяла: как Новосибирск накрыла холодная погода — хроника

Котики закутались в одеяла: как Новосибирск накрыла холодная погода — хроника

В среду температура опустилась до +17 градусов

2 060
13 комментариев

В Новосибирске сегодня, 21 августа, сильно похолодало. Вчера в городе был ливень, который затопил улицы, и на работу жителям пришлось добираться, перепрыгивая через лужи. НГС провел онлайн-трансляцию, чтобы вместе попрощаться с жарким летом и пережить первые холодные дни. Присылайте ваши фото и видео.

Вот в такую лужу дорога превратилась рядом с ЖК «Лето». Как пишет читатель, такое происходит в каждый сильный ливень и приходится идти в обход.

Посмотрите, какие мрачные фотографии делают новосибирцы.

Хотя жара уже ушла из города, красивые яркие закаты остались.

И немного атмосферы с пляжей. Тут уже не покупаешься, зато выглядит пустынно и можно насладиться одиночеством.

Стильно и современно отнеслись к лужам в Новосибирске и построили целый мост. Так приходится переходить дорогу жителям.

Коты и кошки от похолодания попрятались в «гнезда» и в пледы. Давайте полюбуемся и немного позавидуем. Но потом вспомним, что в мире есть собачники, которым в эту погоду приходится гулять с животными.

Как рассказывает хозяин кошки, она совсем не замерзла. На даче ей тепло. Но из-под завалов вылазить не хочет.

Третья декада августа в Новосибирской области ожидается выше нормы на 1–2 градуса. В отдельные дни даже будет повышение до +28 градусов.

А вот как прячется от первых холодов котенок Диксон. Рядом с хозяйкой ему явно теплее.

Такие фотографии можно вешать в галерею, настолько они прекрасны. И в холодной и мрачной погоде есть свое очарование.

А помните, как на днях небо над городом озарили молнии? Читатель НГС снял это на видео.

Дождь сегодня в городе может пойти в 14:00. Такой прогноз дает Яндекс.Погода. Но он будет непродолжительным.

Присылайте ваши фото и видео с питомцами и расскажите, как они справляются с похолоданием.

Звоните8-923-157-00-00
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А как вы относитесь к похолоданию?

Радуюсь. Я очень устал от жары
Хочется, чтобы лето было подольше
Мне без разницы
Напишу свой ответ в комментариях

Вчера вечером на Березовой рощи поднялся жуткий ветер с дождем. Посмотрите на видео в нашем телеграм-канале.

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Комментарии
13
Татьяна 53
21 августа 2024, 11:06
Вчера только писали, что в 3 декаде месяца жара до 28 градусов
Хозяин Круэллы
21 августа 2024, 11:02
красивые, яркие закаты бывают и в морозы и в жару, писатели вы мои ненаглядные
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