Жара до +28 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду августа

Третья декада августа в Новосибирской области ожидается выше нормы на 1–2 градуса, сообщили новосибирские синоптики. Среднедекадная температура составит +14… +18 градусов.
— Преобладающий температурный фон ночью +7… +12 градусов, местами до +17 градусов, днем +18… +25 градусов. В отдельные дни декады ожидается повышение до +23…+28 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».
Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются в большинстве дней декады.
Вчера в Новосибирске прошла гроза с градом. Показываем, что происходило в городе из-за непогоды.
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