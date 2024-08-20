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Третья декада в августе: жара до +28 градусов

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Лето Жара до +28 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду августа

Жара до +28 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду августа

Дожди и грозы будут почти каждый день

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3 комментария

Конец месяца будет теплым, но дождливым

Третья декада августа в Новосибирской области ожидается выше нормы на 1–2 градуса, сообщили новосибирские синоптики. Среднедекадная температура составит +14… +18 градусов.

— Преобладающий температурный фон ночью +7… +12 градусов, местами до +17 градусов, днем +18… +25 градусов. В отдельные дни декады ожидается повышение до +23…+28 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются в большинстве дней декады.

Вчера в Новосибирске прошла гроза с градом. Показываем, что происходило в городе из-за непогоды.

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Комментарии
3
224274911
20 августа 2024, 15:03
очень жаркое лето.
Гость
20 августа 2024, 14:55
Ну и лето в этом году. Почти каждый день дожди. Я такого ужасного и не припомню. А я старый дед, давно живу.
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