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Лето Безоблачное небо — к морозам: изучаем приметы погоды на 18 августа

Безоблачное небо — к морозам: изучаем приметы погоды на 18 августа

В народе дату называют Евстигнеевым днем

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2 комментария
Если 18 августа будет тепло — следует ждать мягкой зимы

18 августа по народному календарю — Евстигнеев день, или день Евстигнея-Житника. Рассказываем о приметах погоды на эту дату.

Считается, что если 18 августа облачно и пасмурно, льет дождь, то декабрь выдастся холодным и снежным. Облачность в этот день предвещает продолжительные сильные морозы и обильные снегопады зимой.

В случае, если Евстигнеев день будет теплым и солнечным, то, по народным приметам, декабрь выдастся солнечным. Кроме того, это будет сигнализировать о том, зимой не стоит ждать затяжных морозов и обильных осадков.

Если небо 18 августа будет чистым и безоблачным, можно рассчитывать на устойчивый антициклон в первой половине зимы, который обеспечит ясную, морозную погоду. А вот если в Евстигнеев день будут наблюдаться перистые облака, то стоит ждать частых изменений погодных условий зимой — резкое чередование оттепелей и похолоданий.

Ранее НГС писал о том, какая погода ожидает новосибирцев во второй декаде августа.

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Комментарии
2
Гость
18 августа 2024, 09:27
Вместо этого бреда лучше бы температуру на заставке +12 исправили, уже +19.
Гость
18 августа 2024, 10:05
Вообще-то снег идет в теплую погоду зимой, а в ясную бывают морозы
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