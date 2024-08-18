Безоблачное небо — к морозам: изучаем приметы погоды на 18 августа

Если 18 августа будет тепло — следует ждать мягкой зимы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











18 августа по народному календарю — Евстигнеев день, или день Евстигнея-Житника. Рассказываем о приметах погоды на эту дату.

Считается, что если 18 августа облачно и пасмурно, льет дождь, то декабрь выдастся холодным и снежным. Облачность в этот день предвещает продолжительные сильные морозы и обильные снегопады зимой.

В случае, если Евстигнеев день будет теплым и солнечным, то, по народным приметам, декабрь выдастся солнечным. Кроме того, это будет сигнализировать о том, зимой не стоит ждать затяжных морозов и обильных осадков.



Если небо 18 августа будет чистым и безоблачным, можно рассчитывать на устойчивый антициклон в первой половине зимы, который обеспечит ясную, морозную погоду. А вот если в Евстигнеев день будут наблюдаться перистые облака, то стоит ждать частых изменений погодных условий зимой — резкое чередование оттепелей и похолоданий.



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