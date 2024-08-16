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Лето Дожди продолжаются: в Новосибирске ждут похолодания до +13 градусов

Дожди продолжаются: в Новосибирске ждут похолодания до +13 градусов

В регионе температура опустится до +7 градусов

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5 комментариев
Как минимум до середины следующей недели в Новосибирске будет дождливо

В Новосибирске сохранится дождливая погода в ближайшие три дня с 17 по 19 августа. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Погода существенно не меняется, будет однородный фон температур воздуха, как в ночные, так и в дневные часы. Сохранятся дожди. В ночь на 17 августа в городе пройдёт преимущественно без осадков, температура в ночные часы — +15...+17 градусов. Днём кратковременный дождь, местами гроза, температура от +23 до +25 градусов. Ветер южный, 3–8 метров в секунду, — прогнозирует специалист.

В воскресенье 18 августа ночью преимущественно без осадков, днём местами ожидается небольшой дождь. Температура снизится до +13...+15 градусов в ночные часы, днём прогнозируют +25 градусов. Ветер юго-западный, ночью 3–8, днём 5–10 метров в секунду. Дожди продолжатся и на следующей неделе.

— В понедельник небольшой дождь, ночью температура +13...+15 градусов и днём +22...+24 градуса. Ветер юго-западный, ночью 4–9, днём — 6–11 метров в секунду, — говорит Наталья Кичанова.

Кратковременные дожди и тёплая погода сохранятся в Новосибирске как минимум до середины следующей недели, уточнила синоптик.

На территории Новосибирской области с 17 по 19 августа дневные температуры составят +20...+26 градусов. Ночью 17 августа прогнозируют +12...+17 градусов, 18 и 19 августа +7...+12 градусов, местами до +17 градусов.

Ранее НГС писал, что сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь.

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Комментарии
6
Алле гараж
16 августа 2024, 15:23
Золотая осень,золотааааяяяя
281756804
16 августа 2024, 15:55
Осень, осень, Ну давай у листьев спросим. Где он, май , весенний май?
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