Дожди продолжаются: в Новосибирске ждут похолодания до +13 градусов

Как минимум до середины следующей недели в Новосибирске будет дождливо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске сохранится дождливая погода в ближайшие три дня с 17 по 19 августа. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.



— Погода существенно не меняется, будет однородный фон температур воздуха, как в ночные, так и в дневные часы. Сохранятся дожди. В ночь на 17 августа в городе пройдёт преимущественно без осадков, температура в ночные часы — +15...+17 градусов. Днём кратковременный дождь, местами гроза, температура от +23 до +25 градусов. Ветер южный, 3–8 метров в секунду, — прогнозирует специалист.

В воскресенье 18 августа ночью преимущественно без осадков, днём местами ожидается небольшой дождь. Температура снизится до +13...+15 градусов в ночные часы, днём прогнозируют +25 градусов. Ветер юго-западный, ночью 3–8, днём 5–10 метров в секунду. Дожди продолжатся и на следующей неделе.

— В понедельник небольшой дождь, ночью температура +13...+15 градусов и днём +22...+24 градуса. Ветер юго-западный, ночью 4–9, днём — 6–11 метров в секунду, — говорит Наталья Кичанова.

Кратковременные дожди и тёплая погода сохранятся в Новосибирске как минимум до середины следующей недели, уточнила синоптик.

На территории Новосибирской области с 17 по 19 августа дневные температуры составят +20...+26 градусов. Ночью 17 августа прогнозируют +12...+17 градусов, 18 и 19 августа +7...+12 градусов, местами до +17 градусов.

Ранее НГС писал, что сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь.